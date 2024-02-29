الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مخرج إسرائيلي: تلقيت تهديدات بالقتل لتضامني مع غزة

المخرج الإسرائيلي يوفال إبراهام
المخرج الإسرائيلي يوفال إبراهام

يتعرض المخرج الإسرائيلي يوفال إبراهام – الذي حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي عن فيلمه «نو أذر لاند» – لموجة من التهديدات الإسرائيلية.

اضافة اعلان

 

وقد أثار المخرج الإسرائيليين حينما قال: «في غضون يومين سنعود إلى أرض، لا نجوم فيها متساويان، فأنا أعيش في ظل قانون مدني، أما زميلي الفلسطيني باسل عدرا فيخضع للقانون العسكري، بالرغم من أننا نعيش على بعد 30 دقيقة من بعضنا البعض، لكن أنا لدي حق التصويت، وباسل لا يتمتع بحق التصويت».


وأضاف: «أنا حر في التحرك أينما أريد في هذه الأرض، أما باسل فمثل الملايين من الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية المحتلة، وهذا الوضع من الفصل العنصري بيننا، وعدم المساواة يجب أن ينتهي».


وكشف أنه يتعرض للتهديد، وقد كتب على موقع «إكس»: «جاء حشد إسرائيلي يميني إلى منزل عائلتي أمس للبحث عني، وهددوا أفراد العائلة المقربين، الذين فروا إلى بلدة أخرى في منتصف الليل، وما زلت أتلقى تهديدات بالقتل واضطررت إلى إلغاء رحلتي إلى الوطن».


وتابع: «حدث هذا بعد أن وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية والسياسيون الألمان بشكل سخيف خطابي في برلينالة – حيث دعوت إلى المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإنهاء الفصل العنصري – بأنه «معاد للسامية»، إن سوء الاستخدام المروع لهذه الكلمة من قبل الألمان، ليس فقط لإسكات المنتقدين الفلسطينيين لإسرائيل، ولكن أيضًا لإسكات الإسرائيليين من أمثالي الذين يدعمون وقف إطلاق النار الذي ينهي القتل في غزة ويسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين – يفرغ كلمة معاداة السامية من مكانتها.


كما أشار: «هذا يعني بالتالي تعريض اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر، بما أن جدتي ولدت في معسكر اعتقال في ليبيا وقُتل معظم أفراد عائلة جدي على يد الألمان في المحرقة، أجد أنه من المثير للغضب بشكل خاص أن يتجرأ السياسيون الألمان في عام 2024 على استخدام هذا المصطلح كسلاح ضدي بطريقة تعرض حياتي للخطر».


وانهي إبراهام تغريدته: «لكن قبل كل شيء، فإن هذا السلوك يعرض حياة المخرج الفلسطيني باسل عدرا للخطر، والذي يعيش تحت احتلال عسكري محاط بالمستوطنات العنيفة في مسافر يطا. فهو في خطر أكبر بكثير مني. أنا سعيد لأن فيلمنا الحائز على جوائز، يثير نقاشًا دوليًا مهمًا حول هذه القضية – وآمل أن يشاهده الملايين من الأشخاص عند صدوره هذا العام. إثارة المحادثة هو سبب قيامنا بذلك. يمكنك أن تنتقد بشدة ما قلته أنا وباسل على المسرح دون شيطنتنا.

إذا كان هذا ما تفعله بذنبك في المحرقة، فأنا لا أريد ذنبك»!

 

 

اقرأ أيضاً: 

ممثلة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها تضامناً مع غزة (فيديو)

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
هانتر شيفر

هتفت لفلسطين.. الشرطة الأميركية تعتقل نجمة هوليوود هانتر شيفر

منذ 30 دقيقة
الممثلة المكسيكية ميليسا بيريرا

رغم إقصائها من أدوار البطولة.. نجمة هوليودية تواصل دعم غزة

04 شباط 2024
اقرأ أيضا
هانتر شيفر

هتفت لفلسطين.. الشرطة الأميركية تعتقل نجمة هوليوود هانتر شيفر

منذ 38 دقيقة
الفنان الراحل فادي إبراهيم

وفاة والدة فادي إبراهيم قبل دفنه

منذ 46 دقيقة
DUNE 2

كثيب 2.. ملحمة بصرية تكشف سحر رمال الصحراء الأردنية

منذ16 ساعة
البرلمان التونسي

البرلمان التونسي يتجه لـ”تجريم” الشعوذة

منذ20 ساعة
النجم السوري محمد قنوع (1973-2023)

رغم وفاته.. محمد قنوع نجم الموسم الرمضاني في “مال القبان”

27 شباط 2024
ميم

مسلسلات رمضان 2024: تجسيد للأدب في أعمال الدراما التشويقية

27 شباط 2024
افكار و مواقف

ضحايا استبداد "حق النقض- (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

توصيات الأعيان

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس للحقد دواء

سميح المعايطة |اليوم

اختراقات مدروسة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
محاضرة

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy
 
 