الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"مساخر بظل المجازر".. جمهور ينتقد بدء مسلسل الخائن ومشاهده الحميمية

بوستر مسلسل الخائن
بوستر مسلسل الخائن
بعد أن أسدل الستار عن "كريستال"، بدأت منصة شاهد بعرض العمل المقتبس عن المسلسل التركي "الخائن"، وهو من بطولة سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب، حيث تعيش الدكتورة آسيا (سلافة معمار) حياة هادئة وسعيدة مع زوجها وابنهما، ليتغير هذا الوضع عندما تكتشف أن زوجها على علاقة بشابة منذ سنتين. اضافة اعلان

توقيت خاطىء وإلهاء عما يحصل

لم يرق لكثير من المتابعين أن يتزامن عرض المسلسل مع ما يحدث من مجازر مروعة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكثر من شهر، فعلقت غنى على فيسبوك: إنه معقول حدا فاضي لهيك مساخر بظل هيك مجازر، كأنه يلي بصير بغزة هو بكوكب آخر؟ أما أيوب فاستغرب من سكوت بطلة العمل سلافة معمار عما يحدث في غزة وظهورها فجأة بعد غياب، مروجةً لمسلسها الجديد، فكتب معاتباً: معقولة منك يا مدام سلافة! 




وعلقت فاطمة على "برومو" المسلسل الذي أرفقته معمار على صفحتها إنستغرام: أكبر خيانة إنكن تنزلو مسلسل تافه بهيك أوضاع، بدون ايا احارام وايا اعتبار.

أما زينب ناصر فاعتبرت أن "هذه المسلسلات مثل الغزو بدون أسلحة رشاشة بااااااردة وفيها كمية سخافة واخلاقيات غربية مالمفروض تكون عنا بالعالم العربي".


هذه التعليقات الغاضبة لم تتزامن فقط مع عرض المسلسل في ظل الأوضاع المأساوية الراهنة، إنما لما يطرحه أيضاً من مشاهد حميمية تجمع أبطال العمل و"سيناريو" اعتبره البعض مفتعلا نظراً لجرأة محتواه وطرحه.



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