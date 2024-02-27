مسلسلات رمضان 2024: تجسيد للأدب في أعمال الدراما التشويقية

يتسابق صناع ومؤلفو الدراما الرمضانية في إعداد أعمال مثيرة للعام 2024، حيث يعتمدون على تقديم مسلسلات مستوحاة من نصوص أدبية. من بين هذه الأعمال:

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إمبراطورية ميم

بطولة خالد النبوي، يستند المسلسل إلى رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويتميز بسيناريو مناسب قام بكتابته محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.





عتبات البهجة

بطولة يحيى الفخراني، يجسد المسلسل قصة من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويتميز بالإشراف التليفزيوني لمدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

جودر – حكايات ألف ليلة وليلة

يأتي مسلسل جودر ببطولة ياسر جلال ويستلهم قصته من قصص ألف ليلة وليلة، ويحمل توقيع السيناريست أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وتتنوع هذه الأعمال في التشويق والإثارة، مما يتيح للجمهور فرصة استمتاع بأعمال درامية تجمع بين الروعة الأدبية والتمثيل المتميز.



