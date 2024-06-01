مغنون عرب يطلقون أوبريت "يا روح الروح" تضامنا مع أهالي غزة

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عمان – أطلق مغنون أردنيون وعرب، مساء أول من أمس، في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية بمدينة السلط، الأوبريت الغنائي الوطني "يا روح الروح"، الذي أقيم تحت شعار "القدس في وجدان الهاشميين".وشارك في غناء الأوبريت، الذي كتبه الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف ولحنه الفنان اللبناني سليم سلامة ووزعه موسيقيا الفنان اللبناني طوني سابا، من الأردن: ديانا كرزون، وصفاء سلطان، وغادة عباسي، وهاني متواسي، وزين عوض، ومن فلسطين: عمار حسن، وصابرين كمال، ومن لبنان: معين شريف، وعلاء زلزلي، ومن تونس: لطفي بوشناق، ومن مصر: غادة رجب، فيما قدمت فرقة جامعة الاستقلال الفلسطينية، لوحات حركية راقصة، في الحفل الذي قدمته الإعلامية نسرين أبو صالحة.كما قدم الفنانون المشاركون، أغنيات فردية في بداية الحفل، معربين عن تضامنهم مع ويلات وآلام الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة، من حرب إبادة من قبل قوات الاحتلال منذ السابع من شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.وقال منتج الأوبريت الشاعر رامي اليوسف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إنه تم اختيار الأردن لإقامة الفعالية التضامنية، باعتباره الأقرب وجدانيا للشعب الفلسطيني، فضلا عن الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني عالميا، لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا، "لطالما كانت فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، في وجدان الهاشميين".وسبق انطلاق الفعالية التضامنية، إقامة "بازار سوق فلسطين"، في فضاءات مسرح الأرينا، إضافة إلى معرض التضامن الطبي، الذي خصص ريعه لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن تنظيم حملة تبرع بالدم تحت عنوان "دمنا لغزة"، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية/بنك الدم. - (بترا)