الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مغني راب أمريكي يعرض أثناء حفله أسماء شهداء غزة أمام الآلاف (فيديو)

ريدفيل
ريدفيل
في خطوة لافتة، قام مغني الراب الأمريكي "ريدفيل" أثناء حفلته الصاخبة التي حضرها الآلاف، بعرض أسماء شهداء غزة على شاشة المسرح الكبيرة.

وفي مهرجان Camp Flog Gnaw استغل ريدفيل اللحظة، ليعبر عن تضامنه مع فلسطين، وتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ومع قرب انتهاء الحفل، عرض ريدفيل قائمة أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد الاحتلال، فيما رفع منسق الأسطوانات الخاص به العلم الفلسطيني.

قال مغني الراب الذي ارتدى الكوفية الفلسطينية: "هذه قائمة فلسطينيين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر. لم يعش أي أحد من تلك القائمة لسن الـ4. إذا كنت إنسانا، ستتفق معي وأنا أقول هذا. إنه ليس أمرًا معقدًا، فلا تدع أحدًا يقول لك هذا".

وأضاف ريدفيل: "اتصلوا بالنواب واطلبوا وقف القصف الآن عبر هذا الرابط، وإذا كانت الخدمة بطيئة فالتقطوا صورة للرابط وقوموا بذلك لاحقًا".

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ثم بدأ المغني الشاب في هتاف "فلسطين حرة" مع الجمهور العريض، الذي أعرب عن تأييده لخطوة ريدفيل، كما طالب الكونغرس بالتحرك من أجل وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الأربعين على التوالي.

وخلال الأيام الماضية، قام الاحتلال بتحويل عدوانه على قطاع غزة إلى حرب مستشفيات واستهداف مباشر للمرافق الطبية، حيث تواصل قواته استهداف سائر مشافي القطاع، ومستشفى الشفاء ومحيطه على وجه الخصوص، وسط تحذيرات من كارثة وشيكة في ظل نفاد الوقود وتواصل الحصار.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11320 شهيدا؛ بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

 

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