مقتبس عن قصة حقيقية أرعبت الشارع المصري.. نبذة عن مسلسل “سفاح الجيزة”

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مواعيد عرض وطاقم عمل "سفاح الجيزة"



قصة المسلسل



تصريحات مؤلف المسلسل



القصة الحقيقية لـ"سفاح الجيزة"



هذا العمل، الذي يتم عرضه عبر منصة "شاهد"، لاقى تفاعلاً كبيراً من طرف الجمهور، الذي عبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابه بهذا النوع من المسلسلات التي تصور الواقع، وتكشف خبايا قصص مثيرة، بعيداً عن تلك التي تعتمد على الكوميديا.يتم عرض حلقتين من مسلسل "سفاح الجيزة" مساء كل يوم خميس، عبر منصة "شاهد"، ويؤدي دور البطولة الممثل المصري أحمد فهمي، بدور "جابر"، وهو الشخص المسؤول عن جرائم القتل كاملة في المسلسل.وقام بتأليف المسلسل محمد صلاح العزب، فيما تعود مهمة الإخراج لهادي الباجوري، أما عملية كتابة السيناريو والحوار فقد كانت من نصيب إنجي أبو السعود، وعماد مطر.أما بالنسبة لبقية أبطال العمل، فهم كل من: ركين سعد، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي.تدور قصة مسلسل "سفاح الجيزة"، حول "جابر"، وهو شخصية غامضة بعض الشيء، لكنه في الوقت نفسه يتسم بعدة صفات حميدة، أبرزها أنه يمثل صورة الابن البار بوالديه، والجار المحبوب من طرف جميع أهالي الحي الذي يعيش به.لكن في الوقت نفسه، لجابر جانب مظلم ومخيف، إذ إنه يقوم بارتكاب العديد من الجرائم، من خلال تقمصه شخصيات مختلفة، وتغيير اسمه الحقيقي، لكيلا يتم التعرف على هويته، بعد إقدامه على جريمة قتل ما.إذ إن الحلقات الأولى التي تم عرضها، في منصة "شاهد"، تكشف الأسماء المستعارة الأخرى التي يستعملها بطل القصة "جابر"، الأول هو "محيي" الذي تعرفه به إحدى زوجاته، و"يوسف" وهو الاسم الذي يعرفه به الأشخاص الذين يعملون معه في مشغل الخياطة.ومن خلال "سفاح الجيزة"، المستوحى من قصة حقيقية، يتم تسليط الضوء على التناقضات التي يشهدها المجتمع، وكيف يمكن لبعض الأشخاص تزييف الحقائق، بطريقة يمكن وصفها بأنها مخيفة، ومضللة بشكل كبير.أكد مؤلف المسلسل محمد صلاح العزب، في لقاء له في أحد البرامج التلفزيونية، أنه لم يقم بزيارة قذافي فراج عبد العاطي (سفاح الجيزة الحقيقي) في السجن، لأن قصة مسلسله مستوحاة منه فقط، وليست نسخة طبق الأصل عن الجرائم التي ارتكبها، أو عن شخصيته الحقيقية.وأضاف أنه قام بإضافة العديد من التفاصيل من وحي الخيال، والتي لا تمثل ما كان عليه قذافي في الحقيقة، لذلك اختار لشخصيته الرئيسية اسماً مختلفاً، ومجرى أحداث حسب الحبكة الدرامية التي يريد تقديمها.وأضاف صلاح العزب أن السفاح الحقيقي قد حكم عليه بالإعدام، ولم يتم تطبيق الحكم عليه، بعد أن قدم طعناً للمحكمة، لذلك فإن الجميع ما زال ينتظر الحكم النهائي.هزت محاكمة "سفاح الجيزة" الشارع المصري، بعد أن تم الكشف عن الجرائم التي قام بها، من بينها جرائم قتل ونصب، ابتداءً من سنة 2015.وقد قام قذافي فراج عبد العاطي بقتل 4 أشخاص، من بينهم زوجته (ف.ز)، وصديقه المقرب، وأحد الصائغين الذين كان يتعامل معهم، الذين اختفوا في ظروف غامضة، ولم يتم العثور عليهم.وكان قذافي يعيش في محافظة الجيزة، كما أنه كان يتنقل في بعض الأحيان إلى مدينة الإسكندرية، وكان يقوم بالتخفي، وانتحال شخصيات أخرى، منها وهمية، ومنها تمثل أحد معارفه.ومع اختفاء الصائغ، الذي كان آخر ضحاياه، بدأت الشكوك تتبادر حول هذا الشخص، ليتم الإطاحة به من طرف الشرطة، لتشهد محاكمته، التي تمت سنة 2021 ظهور العديد من التفاصيل والخبايا المتشابكة.ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام، وهو الحكم الذي لم يطبق حتى الساعة، بسبب طعنه فيه، في انتظار المحاكمة المقبلة. -وكالات