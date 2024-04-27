السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

​ منى واصف: أتمنى أن أحظى بجنازة مهيبة ​

منى واصف
منى واصف

عبّرت الفنانة منى واصف عن عدم اهتمامها بإطلاق أيّ جائزة تكريمية باسمها، كاشفة أنّ اهتمامها حالياً يتمثّل في رغبتها في أن تحظى بجنازة مهيبة تشبه جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي (1962 ــ 2020).

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كلام الفنانة السورية الكبيرة، جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج «المختار»، الذي يقدّمه باسل محرز على إذاعة «المدينة أف أم».

 

نجمة مسلسل «الهيبة» (مجموعة كتّاب، وإخراج سامر البرقاوي)، التي تحدّثت عن الشهرة والعائلة والفنّ، أكدت أنّها تشعر بالغيرة فقط من الجنازات.


وعن رأيها في الشهرة، قالت واصف: «لم تدوخني الشهرة، وعندما فشلت لم أحبط. أنا مثل جواد غير مُرَوَّض بلا فارس، يركض ويركض وعندما يتعثَّر ينهض بمفرده. الفشل لا يحبطني. وينبغي للفنان أن يصنع توازنه الخاص كي لا يصيبه الغرور، وأي ممثل ذكي ولديه إحساس بجمال ما يصنع، سيُكمل على الطريق الصحيحة».

 

وعن النجمات اللواتي يلفتن انتباهها، أجابت: «تسحرني ميريل ستريب». وكشفت عن أمنيتها في تحويل المنزل الذي تقطن فيه حالياً والذي يضمّ أغراضها، إلى متحف صغير بعد وفاتها، لتبقى في ذاكرة الناس. ووصفت الفنانة السورية نفسها بأنّها «امرأة مقاتلة نجحت في تحقيق جميع أحلامها بمفردها»، على حدّ قولها. وكالات

 

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