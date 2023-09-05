الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

من الغناء إلى الأوسكار.. أفضل الأدوار التمثيلية التي قدمها موسيقيون

Untitled-1
جائزة الأوسكار
 جرت العادة أن تجذب أضواء السينما أصحاب المواهب المختلفة، خاصة وأن الأفلام أحد أكثر الفنون التي تضمن لأصحابها خلود أسمائهم، ولهذا نجد أعمالا سينمائية من بطولة مطربين، أو لاعبي كرة قدم، وحتى عارضي الأزياء. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تمتعهم بقدرات تمثيلية؛ إذ في غالبية الأحوال لا يخرج الأمر عن كونه استثمارا لشهرتهم، مما يجعل وجودهم على الساحة مرتبطا بفترة توهجهم، ومن ثم يختفون.اضافة اعلان
ومع ذلك، نسرد في هذه القائمة أسماء بعض الموسيقيين الذين فاجؤوا الجميع وأظهروا موهبة تمثيلية لا تقل كفاءة عن موهبتهم بالغناء، حتى إن بعضهم ترشح إلى الأوسكار، ومنهم من فاز بها.
الكوميديا الرومانسية الأكثر سحرا
"مجذوبة القمر" (Moonstruck) أحد أشهر أفلام الكوميديا الرومانسية التي صدرت بالثمانينيات وتحديدا في 1987. حصد العمل أكثر من 122 مليون دولار وقت عرضه، إضافة إلى 3 جوائز أوسكار، وجائزتي غولدن غلوب.
حينذاك، كان قد مضى على مسيرة "شير" بمجال الغناء أكثر من عشرين عاما حتى باتت أحد أكبر نجوم البوب، لذا حين اقتحمت مجال التمثيل لم يبد الأمر غريبا، وإن لم يأت مصحوبا بتوقعات مرتفعة. ولهذا فوجئ النقاد والجمهور بالأداء الممتع والاحترافي الذي قدمته بفيلم "مجذوبة القمر"، وفازت عنه بأوسكار وغولدن غلوب، ضمن فئة أفضل ممثلة.
النجم الأسطورة
رغم كل اللغط الذي أصاب حياة النجم ويل سميث الحائز على الأوسكار خلال الفترة الأخيرة، لا يمكن لأحد إنكار كم هو متعدد المواهب، مما ساعده على تقديم أفلام متنوعة جمعت بين الدراما والكوميديا والرومانسية والسير الذاتية والتاريخ وحتى الخيال العلمي.
وبالرجوع إلى الثمانينيات، نجد أن سميث بدأ مسيرته فور الانتهاء من الثانوية، حيث تخلى عن خططه الجامعية وسعى جاهدا ليصبح نجما بموسيقا الهيب هوب، وشق طريقه في عالم "الراب" بأغنيته الأولى في 1985، وفاز بجائزة "الغرامي" الأولى في 1989، مما جعله أول مغني راب يفوز بالجائزة.
وبسبب مسيرته الموسيقية المثيرة، لفت سميث أنظار المنتجين إليه، وكانت النتيجة مسلسل "السيت-كوم" أمير بيل إير الجديد" (The Fresh Prince of Bel-Air) الذي استمر طوال 6 مواسم استطاع سميث خلالها الوصول إلى قلوب مشاهدي التلفزيون، وليس لمحبي الراب فقط.
الملكة اللطيفة
لطالما عرفت "كوين لطيفة" بكونها إحدى أشهر النجمات السمراوات بطلات الأفلام التي تنتمي لفئة الكوميديا-الرومانسية؛ مثل: فيلم "رحلة الفتيات" (Girls Trip)، وفيلم "هير سبراي" (Hairspray)، وهذا لما تتمتع به من خفة ظل.
غير أن هذا لا يعني أبدا محدودية موهبتها التمثيلية، والدليل ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "شيكاغو" (Chicago) في 2002، وهي الفئة نفسها التي ترشحت عنها بكل من الغولدن غلوب وبافتا البريطانية، علما أن "شيكاغو" أول فيلم موسيقي يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم منذ 1968.
مولد نجمة
حين أعلن أن المغنية الأميركية "ليدي غاغا" ستقوم ببطولة النسخة الرابعة من فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born) الذي صدر في 2018 وأخرجه ولعب بطولته برادلي كوبر، تحمس كثيرون من محبي غاغا لرؤيتها على الشاشة الكبيرة، خاصة وأن غاغا تشبه بطلة الفيلم بأن كليهما نجمتا بوب تجيدان الغناء وكتابة الأغاني، الأمر الذي دفع بعض النقاد للاعتقاد بأن العمل أقرب إلى سيرتها الذاتية، وهو ما تم نفيه من صانعي العمل.
وتدور الحبكة حول شابة موهوبة تمنحها الحياة فرصة كبيرة حين يكتشفها موسيقار يعاني من إدمان الكحول والاكتئاب، ويحاول الاثنان النجاح معا. ورغم أن العمل هو التجربة التمثيلية الأولى لغاغا والإخراجية والغنائية الأولى لكوبر، فإنه حظي بجماهيرية هائلة، وترشح إلى 8 جوائز أوسكار، و7 جوائز بافتا، و5 جوائز غولدن غلوب.
بينما فازت ليدي غاغا بالغولدن غلوب والأوسكار وبافتا البريطانية لأفضل أغنية أصلية، إضافة إلى 3 جوائز غرامي، وقد أثنى النقاد على أدائها مشيرين إلى إجادتها لدور الشابة غير الواثقة بنفسها، التي تخلت عن أحلامها خوفا من المجازفة، كونها قدمته بكثير من الحساسية والرهافة، مع فيض من الإمتاع الناتج عن موهبتها الغنائية المميزة.-(الجزيرة نت)
ركين برفقة والدها الراحل سعد السيلاوي

في الذكرى الخامسة لوفاته.. ركين تستذكر والدها سعد السيلاوي 02 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-08-31 at 12.19.30

ليلة وردية في البترا للنجمة هبه طوجي و أسامة الرحباني 31 آب 2023

image (1)

سهام التنمر تطال كندة علوش.. وجمهورها يساندها (صورة) 31 آب 2023

المخرج سمير الخوالدة

المخرج سمير الخوالدة في ذمة الله 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هزت محاكمة "سفاح الجيزة" الشارع المصري، بعد أن تم الكشف عن الجرائم التي قام بها، من بينها جرائم قتل ونصب، ابتداءً من سنة 2015.

مقتبس عن قصة حقيقية أرعبت الشارع المصري.. نبذة عن مسلسل “سفاح الجيزة”

منذ9 ساعة
وتصدى مكارثي لانفراد صريح من ليو في المباراة التي أُقيمت، فجر الاثنين، وانتهت بفوز إنتر ميامي بثلاثية مقابل هدف وحيد

سيلينا غوميز تخطف الأنظار بتفاعلها اللافت مع فرصة ضائعة لميسي (فيديو)

منذ15 ساعة
e7af083e-91a6-11ed-95e3-0210609a3fe2

على مر السنوات.. أجمل فساتين النجمات في مهرجان البندقيّة السينمائي

03 أيلول 2023
سلمى حايك

نافست شادية في فيلم زقاق المدق.. سلمى حايك تحتفل بميلادها الـ57

03 أيلول 2023
جانب من لوحات التشكيلي خالد البدور- (من المصدر)

البدور: الفنان روح المجتمع بثقافته وليس صاحب متجر لبيع اللوحات

02 أيلول 2023
5 أفلام من هوليود رسمت نهايات مأساوية للعالم

5 أفلام من هوليود رسمت نهايات مأساوية للعالم

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ6 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 