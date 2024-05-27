 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من "كان السينمائي".. نادين لبكي برسالة مبطنة إلى غزة (فيديو)

الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي
الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي

تألقت المخرجة اللبنانية نادين لبكي على السجادة الحمراء خلال حفل ختام "مهرجان كان السينمائي"، ووقفت إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بكامل أناقتها بفستان أسود لافت.

وفي ختام فعاليات المهرجان، ألقت المخرجة نادين كلمة مؤثّرة أثناء منح المخرج محمد رسولوف جائزة خاصة عن فيلم The Seed Of The Sacred Fig، وقالت باللغة الفرنسية: "هناك ظلم لا يُطاق، ولكن مهما كانت المجموعة التي تنتمي إليها فليس من الطبيعي أن تبقى طبيعياً عندما يموت آلاف الأطفال تحت القنابل أثناء نومهم". 


وأكملت لبكي حديثها وسط تصفيق حار من الحاضرين قائلةً: "وأيضاً ليس من الطبيعي أن تبقى طبيعياً وهناك نساء يفقدن أعينهن وأيديهن وأرجلهن وحياتهن من أجل حريات أساسية، ولأن الفن ليس مذنباً ولكنه مسؤول، ولأن الثمن في بعض الأحيان باهظ، نمنح جائزة خاصة من لجنة التحكيم الى محمد رسولوف".


وكانت نادين لبكي قد احتفت بالحضور النسائي الطاغي في فعاليات مهرجان "كان" هذا العام، ونشرت صوراً من حفل الافتتاح خلال تكريم النجمة العالمية ميريل ستريب بـ"السعفة الذهبية"، وعلّقت عليها بالقول: "قوة النساء".


وشاركت المخرجة اللبنانية نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى جانب نخبة من نجوم ونجمات وصنّاع السينما حول العالم، من بينهم: المخرجة الأميركية غريتا غيروج، الممثلة الأميركية ليلي غلادستون، كاتبة السيناريو التركية أيرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا غرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيركازو كوريدا. وكالات اضافة اعلان

 

 

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