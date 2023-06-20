من هي النجمة المصرية التي تتابعها جورجينا رودريغيز؟

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وبرز اسم الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور من بين 946 حسابا فقط تتابعها جورجينا، صديقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها في تطبيق الصور الشهير "إنستغرام".ويبلع عدد متابعي صديقة رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على إنستغرام نحو 50 مليون شخص تقريبا، من بينهم الفنانة المصرية نور الغندور.ورغم أنه لم يسبق أن ظهرت الغندور ورودريغيز في صورة واحدة، لكن البعض تكهن باجتماعهما في إحدى المناسبات، خاصة أنه يبدو هناك أصدقاء مشتركون بينهما.وتذكر الجمهور أن الغندور اختارت في وقت سابق فستانًا لافتا من توقيع مصمم الأزياء التونسي علي قروي، وهو صديق جورجينا الذي أشرف على تصميم فستانها بحفل Joy Awards الذي أقيم في الرياض سابقا.لكن في المجمل نور ليست العربية الوحيدة التي تتابعها جورجينا، لكن هناك عددا من الشخصيات العربية من بينهم السباحة السعودية مريم صالح بن لادن، وخبيرة التجميل مريم أحمد، وعارضة الأزياء المغربية الإسبانية سارة لويناز. -وكالات