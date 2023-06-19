مهرجان المسرح الحر ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة

معتصم الرقاد

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عمان- ينطلق اليوم، مهرجان المسرح الحر الدولي في دورته 18، وسيقام العام الحالي في الفترة من 20-25 حزيران(يونيو)، على مسارح المركز الثقافي الملكي، والذي ينظم بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى وبدعم من مؤسسة حكمت للثقافة والفنون وهيئة تنشيط السياحة وبمساهمة البنك التجاري والبنك الأردني الكويتي، كما وقامت شركة الاتصالات الأردنية أورنج بدعم المهرجان دعما عينيا ولوجستيا، إضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية الإعلامية التي تؤمن بأهمية العمل الفني والمسرحي في بناء الإنسان.المسار الدولي للمهرجان، ستشارك فيه تونس وفلسطين والسعودية وإيطاليا، إضافة إلى الأردن، حيث ستشارك تونس بمسرحية، "شوق" لمركز الفنون الوطنية و"الركحية ببن عروس" للمخرج حاتم دربال، ومن فلسطين مسرحية، "لغم أرضي" من إخراج جورج إبراهيم، والسعودية تشارك بمسرحية "الغريب والنقيب"، إخراج فهد الدوسري، وإيطاليا تشارك بعرضها المسرحي " APENA" من إخراج فابيو اومادو، وتمثل الأردن في المسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية، "فريمولوجيا" من إخراج الحاكم مسعود.وكعادته في كل دورة يقوم المسرح الحر، بوضع لجنة تحكيم ذات تجربة مسرحية متميزة ورفيعة، حيث وقع الاختيار على المخرج فراس المصري ليكون رئيسا للجنة التحكيم وبعضوية ريتشارد تالبوت من بريطانيا وشذى سالم من العراق وأحمد مفتاح من قطر ومن الكويت المخرج عبدالله عبدالرسول.ويستمر المهرجان في إقامة المسار الشبابي المحلي للسنة الرابعة على التوالي بإدارة الفنانة رناد ثلجي، حيث سيقام هذا المسار بشكل متواز مع المسار الدولي في المركز الثقافي الملكي بمسابقتين منفصلتين عن بعضهما البعض وبلجنة تحكيم واحدة، حيث توسع هذا المسار في دورته الرابعة تمهيدا للحاضنة الشبابية المستقبلة التي سيعلن عنها المهرجان في حفل الختام بالشراكة والتعاون مع مؤسسة حكمت الثقافة، وبعض هذه العروض سيعرض لأول مرة بواقع مسرحيتين في اليوم الواحد على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي، وهذا يمثل حالة تحد بين الشباب أنفسهم لما يمتلكونه من طاقة إبداعية وشغف كبيرين، حيث ستشارك مسرحية، "تكتك تكتك بووم" من إخراج نزار عويس، ومسرحية "طبلة"، إخراج هشام سويدان، ومسرحية "في هذا الوقت أنت" إخراج شذى عليان، ومسرحية "سما"، إخراج محمد البطوش، ومسرحية "غرفة الموتى"، إخراج احمد اسماعيل، ومسرحية "متاهة جهنم"، إخراج عمر أبو غزالة، ومسرحية "مقبرة"، إخراج نجم الزواهرة.وسيتم عقد لقاءات مهنية بين الشباب المسرحي الأردني المشارك بعروضه في المهرجان، مع عدد من الضيوف من المسرحيين العرب بهدف الاستفادة والإفادة من مخرجات هذا المسار، وإقامة ندوة خاصة للفنان الليبي علي احمد سالم الذي جسد شخصية بلال بن رباح في فيلم الرسالة ويديرها الناقد رسمي محاسنة، وذلك يوم غد عندالساعة 5.30، في قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي.وسيستمر المسرح الحر باستكشاف الطاقات الشبابية المسرحية الأردنية وصقلها، عبر اقامة ورشة تدريبية مختصة في فن الايماء المسرحي "البانتومايم– شعرية الجسد" يديرها ويشرف عليها الفنانة هناء وسلاتي من تونس، وتستمر على مدار عشرة أيام.ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ترأسها الفنانة أمل الدباس، وبعضوية الفنانة قمر الصفدي والفنان علي عليان والفنان محمد المراشدة والفنان اياد شطناوي والفنانة مرام ابو الهيجاء والفنانة رولا جرادات والفنان معتصم فحماوي فيما تدير المسار الشبابي للسنة الرابعة على التوالي الفنانة رناد ثلجي.