الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

مهرجان المسرح الحر ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة

Royal_cultural_Center_1
المركز الثقافي الملكي
عمان- ينطلق اليوم، مهرجان المسرح الحر الدولي في دورته 18، وسيقام العام الحالي في الفترة من 20-25 حزيران(يونيو)، على مسارح المركز الثقافي الملكي، والذي ينظم بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى وبدعم من مؤسسة حكمت للثقافة والفنون وهيئة تنشيط السياحة وبمساهمة البنك التجاري والبنك الأردني الكويتي، كما وقامت شركة الاتصالات الأردنية أورنج بدعم المهرجان دعما عينيا ولوجستيا، إضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية الإعلامية التي تؤمن بأهمية العمل الفني والمسرحي في بناء الإنسان.اضافة اعلان
المسار الدولي للمهرجان، ستشارك فيه تونس وفلسطين والسعودية وإيطاليا، إضافة إلى الأردن، حيث ستشارك تونس بمسرحية، "شوق" لمركز الفنون الوطنية و"الركحية ببن عروس" للمخرج حاتم دربال، ومن فلسطين مسرحية، "لغم أرضي" من إخراج جورج إبراهيم، والسعودية تشارك بمسرحية "الغريب والنقيب"، إخراج فهد الدوسري، وإيطاليا تشارك بعرضها المسرحي " APENA" من إخراج فابيو اومادو، وتمثل الأردن في المسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية، "فريمولوجيا" من إخراج الحاكم مسعود.  
وكعادته في كل دورة يقوم المسرح الحر، بوضع لجنة تحكيم ذات تجربة مسرحية متميزة ورفيعة، حيث وقع الاختيار على المخرج فراس المصري ليكون رئيسا للجنة التحكيم وبعضوية ريتشارد تالبوت من بريطانيا وشذى سالم من العراق وأحمد مفتاح من قطر ومن الكويت المخرج عبدالله عبدالرسول.
ويستمر المهرجان في إقامة المسار الشبابي المحلي للسنة الرابعة على التوالي بإدارة الفنانة رناد ثلجي، حيث سيقام هذا المسار بشكل متواز مع المسار الدولي في المركز الثقافي الملكي بمسابقتين منفصلتين عن بعضهما البعض وبلجنة تحكيم واحدة، حيث توسع هذا المسار في دورته الرابعة تمهيدا للحاضنة الشبابية المستقبلة التي سيعلن عنها المهرجان في حفل الختام بالشراكة والتعاون مع مؤسسة حكمت الثقافة، وبعض هذه العروض سيعرض لأول مرة بواقع مسرحيتين في اليوم الواحد على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي، وهذا يمثل حالة تحد بين الشباب أنفسهم لما يمتلكونه من طاقة إبداعية وشغف كبيرين، حيث ستشارك مسرحية، "تكتك تكتك بووم" من إخراج نزار عويس، ومسرحية "طبلة"، إخراج هشام سويدان، ومسرحية "في هذا الوقت أنت" إخراج شذى عليان، ومسرحية "سما"، إخراج محمد البطوش، ومسرحية "غرفة الموتى"، إخراج احمد اسماعيل، ومسرحية "متاهة جهنم"، إخراج عمر أبو غزالة، ومسرحية "مقبرة"، إخراج نجم الزواهرة.
وسيتم عقد لقاءات مهنية بين الشباب المسرحي الأردني المشارك بعروضه في المهرجان، مع عدد من الضيوف من المسرحيين العرب بهدف الاستفادة والإفادة من مخرجات هذا المسار، وإقامة ندوة خاصة للفنان الليبي علي احمد سالم الذي جسد شخصية بلال بن رباح في فيلم الرسالة ويديرها الناقد رسمي محاسنة، وذلك يوم   غد عندالساعة 5.30، في قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي.
وسيستمر المسرح الحر باستكشاف الطاقات الشبابية المسرحية الأردنية وصقلها، عبر اقامة ورشة تدريبية مختصة في فن الايماء المسرحي "البانتومايم– شعرية الجسد" يديرها ويشرف عليها الفنانة هناء وسلاتي من تونس، وتستمر على مدار عشرة أيام. 
ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ترأسها الفنانة أمل الدباس، وبعضوية الفنانة قمر الصفدي والفنان علي عليان والفنان محمد المراشدة والفنان اياد شطناوي والفنانة مرام ابو الهيجاء والفنانة رولا جرادات والفنان معتصم فحماوي فيما تدير المسار الشبابي للسنة الرابعة على التوالي الفنانة رناد ثلجي.
وفاء موصللي

وفاء موصللي تكشف سرا صادما وراء فقدان وزنها 17 حزيران 2023

The Beatles

بفضل الذكاء الاصطناعي.. أغنية جديدة لـThe Beatles 17 حزيران 2023

فيفين بلوتسكي

لأول مرة في ألمانيا.. فوز شابة "ممتلئة" بلقب "أفضل عارضة أزياء" 17 حزيران 2023

معرض تشكيلي للفنان خلدون أبو طالب في البلقاء

معرض تشكيلي للفنان خلدون أبو طالب في البلقاء 15 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المخرج العراقي لؤي فاضل

وفاة مخرج عراقي في ظروف غامضة

منذ15 ساعة
1

"قلِقٌ في بيروت" يحصد جائزة الكأس الذهبية في "شنغهاي السينمائي الدولي"

منذ15 ساعة
عمر العبداللات يضيء ليل السعودية بأغانيه

عمر العبداللات يضيء ليل السعودية بأغانيه

18 حزيران 2023
مهرجان جرش يوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان

مهرجان جرش يوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان

18 حزيران 2023
جيرارد بيكيه وكلارا

جيرارد بيكيه وكلارا إلى زواج قريب

18 حزيران 2023
معجب يجري 40 عملية تجميل ليشبه ريكي مارتن والنتيجة كارثية

معجب يجري 40 عملية تجميل ليشبه ريكي مارتن والنتيجة كارثية

17 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 