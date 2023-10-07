السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مهرجان KCON يشعل الرياض في يومه الأول بحضور جماهيري كبير

مهرجان كيكون بالرياض
مهرجان كيكون بالرياض
استضافت هيئة الموسيقى بالمملكة العربية السعودية مهرجان كيكون (KCON) للمرة الثانية كأحد أكبر المهرجانات الثقافية الكورية التي تسلط الضوء على مجالات ثقافية متعددة؛ لتعزيز التبادل الثقافي الدولي وتحقيق مستهدفات وزارة الثقافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.اضافة اعلان

المهرجان يقام بمشاركة 14 فرقة كورية تُحيي على مدار يومين حفلاً موسيقياً عالمياً يقدمون من خلاله ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية، إلى جانب تخصيص معرضٍ مصاحب يهتم بالثقافة الكورية.


وشارك في اليوم الأول من مهرجان KCON، عدد من الفرق الكورية ذات الشهرة الواسعة حول العالم، وهم (E: U وSihyeon وMia وOnda وAisha وYiren)، إضافة إلى فريق HIGHLIGHT الذي يضم 5 مطربين هم: يون دو جون، يونغ جون هيونغ، يانغ يو سوب، لي كي كوانغ، سون دونج وون، وفريق KARD ويضم في عضويته أربعة أعضاء هم جي. سايف، بي. أم، سومين وجيوو، كما شاركت أيضا المطربة هيولين، أحد أهم راقصات الكي بوب والتي كانت أحد أعضاء فريق ستار في بداياتها.

وتقام الحفلات على مسرح "محمد عبده" في الرياض مع أجواء موسيقية رائعة مفعمة بألوان الإبداعات الثقافية الكورية.

ويجمع هذا المهرجان محبي الكيبوب والدراما الكورية والموضة الكورية للاستمتاع بعروض موسيقية رائعة وتجارب جديدة، سيقدّم مهرجان كيكون الكوري فنانين عالميين مشهورين من عالم الكيبوب وسيضم فقرات متنوعة مثل الحفلات الموسيقية وورش العمل وجلسات التوقيع والمعارض التي تعرض آخر صيحات الموضة الكورية.

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