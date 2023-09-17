نادية فضل.. سعودية مصممة سبح وحرف يدوية بأسلوب فني معاصر

شكلت مشاركة صانعة السبح السعودية نادية فضل في معرض منصة "نسك" الذي تم إطلاقه الخميس الماضي في الأردن، علامة فارقة من خلال متجرها ومشروعها "تسابيح"، الذي يهدف للمحافظة على استمرار هذه الحرفة وتوثيق تطوّر السبحة المحلية وتقويمها بشكل جديد ومستدام.



وتقول نادية التي بدأت العمل بهذه الحرفة وهي ما تزال ممارسة لمهنة التعليم كمعلمة تربية فنية واقتصاد منزلي لبراعم المرحلة الابتدائية، إنها تحرص دائماً على وضع شعار (صنع في مكة) على كل قطعة منتجة من متجرها ومشروعا "تسابيح".



وترجع نادية خروجها عن الفكر السائد والمعروف للسبحة بأنها للتسبيح فقط، إلى مجالها التعليمي، الأمر الذي انعكس على صقل موهبتها وشغفها في إبراز تصاميم جديدة للسبحة لتكون ذات فائدة نفعية، إذ تقول إنه من الممكن إضافة قفل فقط للسبحة لتصبح إسوارة، أو عقدا قصيرا للرقبة، أو حلية لسيارة (السبحة ذات الـ33 خرزة)، أما السبحة ذات الـ١٠٠ خرزة أو أكثر قد تكون قلادة، والمفتوحة منها أيضا تلبس بعدة طرق.



ولم تغفل نادية في مشروعها دور السبحة في الديكور في لوحة جميلة، أو إنتاج سبحة بخرزات كبيرة تعلق على الجدار أو تزيّن الطاولة، إذ أخذت السبحة مسارها بعدة خامات وتصاميم، وأفكار عصرية تواكب تطلعات ورغبات المجتمع وتناسب جميع الفئات العمرية والقدرات الشرائية.



ورغم تقاعدها المبكر من الوظيفة، لم تشعر نادية بأي فراغ في حياتها لأنها خططت لمرحلة ما بعد التقاعد، في التفرغ لمشروعها "تسابيح"، من خلال الاستناد على ركائز وقيم رسمتها وأصبحت طريقها ومسارها في الحياة.



وقدمت نادية العديد من الدورات التعليمية لفن صناعة السبح للسيدات والشباب والفتيات، نتج عنها عدة مشاريع ناحجة.



وتشغل نادية وقتها بالإنتاج والإبداع من خلال الاطلاع والبحث وجمع المعلومات عن هذه الحرفة والمهنة، إذ لم تتوقف حرفيتها عند تصميم السبح والحلي بالأحجار الكريمة وخشب العود، بل تعرفت على مسمى كل حجر منها وصفاته طيلة 30 عامًا وهي تعشق الأحجار الكريمة منذ الصغر، واقتنت الكثير منها.



وخلال عملها في هذه المهنة، ألفت نادية كتاب (حبات منثورة... صناعة السبحة ثقافة وفن)، الذي أرادت به الإسهام بجهد متواضع ضمن الجهود المبرورة للعاملين في وزارة الثقافة وهيئاتها للحفاظ على الموروث السعودي لهذه الحرفة ومنعها من الاندثار، وتوثيقها لتتداولها الأجيال من أبناء هذه البلاد المباركة.



ووضعت نادية نصب عينها، وهي تشرع في العمل على هذا الكتاب، أن يكون تتويجاً لجهود شاركت بها- عبر سنوات عديدة- لتسليط الضوء على فن صناعة السبح اليدوية، من خلال محاضرات وندوات ودورات تدريبية ومعارض داخل السعودية وخارجها.



ويهدف الكتاب إلى التعريف بحرفة صناعة السبح اليدوية باعتبارها صناعة ثقافية سعودية أصيلة، والمساهمة في صون هذه الحرفة وتوثيق تاريخها في بلادنا، كخطوة في طريق ضمها إلى عناصر التراث الثقافي الغير مادي في السعودية، فضلاً عن المساهمة في إحياء هذه الحرفة التراثية، والتعريف بتقنياتها وأدواتها وخاماتها لضمان استدامتها.



كما تسعى نادية من خلال كتابها، إلى المشاركة في تطوير هذه الحرفة لتلائم متطلبات وأذواق المقتنين من ناحية التصميم والخامات وملاءمة القدرات المختلفة للمشترين والتحفيز على نشر الصناعات الثقافية من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الفتيات والسيدات على العمل من مكان إقامتهم، بما يشعرهم بقدارتهم، ويوفر مصدر دخل لهم.

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