نادين تحسين بيك تكشف عن إصابتها بمرض خطير (فيديو)

كشفت الفنانة نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن إصابتها بمرض خطير، يتمثل بنقص في المناعة على نحو كان يهدد حياتها، مشيرة إلى أنها تعرضت كذلك لاكتئاب حاد اضطرت معه إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتعاطي أدوية حتى تنجو من الأزمة التي مرت بها.

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وقالت في لقاء مع برنامج " كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، إنها تعرضت لصدمة عاطفية على يد شخص وثقت به للغاية وألغت المسافة بينهما، فإذا به يخذلها ولا يقدر مساحة الأمان التي منحتها له؛ ما عرَّضها لأزمة نفسية عنيفة انعكست عليها جسمانيًّا بشكل لم تكن تتصور أن يحدث.



وأوضحت أنها آمنت بمقولة د. خالد غطاس، الكاتب والمختص بالسلوك البشري، وهي " نحن نحزن ليس لأنهم خذلونا بل لأننا كنا أغبياء".



ولفتت إلى أن تلك الأزمة مرَّت بها منذ نحو عام ونصف العام، حين كانت تصور دورها في مسلسل " مربى العز" وفوجئت بحالة من العجز النفسي – الجسماني وعدم قدرتها على أداء مشاهدها نهائيًّا رغم تكرار المحاولات مرات عديدة دون جدوى، ما فاقم أزمتها ووضعها في حالة مخيفة وغير مسبوقة بالنسبة إليها.



وأشارت إلى أن خطة تعافيها من الاكتئاب اعتمدت على تناول العقاقير، وكذلك الاعتماد على قوة الإرادة بالوقت ذاته، موضحة أن كليهما كان مهمًّا ويكمل الآخر حتى تخرج من أزمتها. وكالات