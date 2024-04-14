الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نادين نجيم: طليقي يمنع أولادي من السفر بسبب ارتباطي

نادين نجيم
نادين نجيم

تطرقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لأول مرة في مقابلة إعلامية، للوجه الآخر لحياتها الحافلة بالشهرة والأضواء والمعجبين؛ إذ تحدثت للمرة الأولى بشكل مباشر عن الأزمات والصراعات التي تخوضها في حياتها الشخصية مع طليقها هادي أسمر.

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وفي حلقة جديدة للإعلامي محمد قيس من برنامجه "عندي سؤال"، تحت عنوان "في العيد"، استضاف الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر شاشة الـLBCI وقناة ومنصة المشهد.


وفي التفاصيل، عبَّرت نجيم عن احتياجها أحياناً إلى القليل من السلام ضمن حياتها الشخصية والمهنية، وقالت إنه رغم استعدادها الكامل لموضوع طلاقها قبل 5 سنوات، فإنها لم تستعد لما لاقته من هجوم إلكتروني، وسيل من الشائعات ضدها، إضافة لمحاولات أخذ طفليها منها.


وقالت الممثلة في المقابلة: "سمعت بهدلة على السوشيال ميديا، وبطّلت أنزّل صور من بشاعة الحكي، على مدار سنتين تسمع كلمات لا تليق فيك". لافتة إلى أن المعركة التي شُنت ضدها كانت من أجل التأثير على قرار المحكمة حيال حضانة أطفالها، لكن صدور الحكم النهائي لصالحها كان بمثابة رسالة واضحة للرد على كل الاتهامات، بحسب تعبيرها.


"خدوا الشغل والشهرة بس ما تقربوا على ولادي"

أضافت نادين نجيم في السياق ذاته أن طليقها حصل على قرار بمنع سفر أطفالهما بسبب ارتباطها، وطالبها بترك خطيبها للسماح للأطفال بالسفر معها.


وبالرغم من مرور سنوات طويلة تحدثت الفنانة عن طلاقها قائلة إن الخبر أحدث ضجةً لسنوات، ووصل الأمر إلى دفع بعض الأشخاص أموالاً ومبالغ طائلة من أجل شن حرب عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "تناولوا شرفي وأولادي لسنوات، بطلت أنزل صور من بشاعة الحكي على مدار سنتين"، ولكن كان حكم المحكمة لصالحها بحضانة أطفالها بمثابة الرد على كل تلك الانتقادات.


وشددت نادين نجيم أن الاهتمام الأكبر بالنسبة لها هو الحفاظ على أولادها قائلة: "خدوا شغلي، خدوا الشهرة، بس ما تقربوا على ولادي"، مشيرة إلى أنها منذ اللحظة الأولى التي تركت فيها المنزل لم تترك فيها أولادها.


نادين نجيم تتطلع للإنجاب من جديد

جدير بالذكر أن نادين نجيم كانت قد تزوجت من هادي الأسمر بعد قصة حب طويلة، ولكنها كشفت في مقابلتها أنه بالرغم من المشاعر الطيبة فإن "الحب لا يكفي وحده لاستمرار الحياة"، مشيرة إلى أنها تتحدث مع طليقها عبر الهاتف، وتلتقي به في الأعياد من أجل أولادهما معاً.


ولفتت نادين نجيم إلى أنها بعد التجربة القاسية قررت عدم الوقوع في الحب من جديد، لكن الله عوضها بخطيبها ناريغ ناربيكيان، مشيرة إلى أن علاقة خطيبها بأولادها جيدة، وهو ما شجّعها على الارتباط، مشيدة بطريقته في التعامل معهم كأنهم إخوة، ولفتت إلى أنها لا تمانع الإنجاب مجدداً لأنها تحب الأولاد. عربي بوست

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