نادين نجيم عن حرب غزة: أكبر عمليّة تصفية يشهدها التاريخ

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اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!

لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ !



أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هل عدوان و هل مجزرة يلي عم تصير !… — Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) October 27, 2023

اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!

لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ !





وفي التفاصيل، دوّنت الممثلة نادين نسيب نجيم "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!لا كهربا ولا مي لا اكل ولا شبكة اتصالا! وقصف جوي وبري وبحري! السماء تمطر نار وصواريخ".وتساءلت نجيم قائلةً "أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هالعدوان وهالمجزرة يللي عم تصير".