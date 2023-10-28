السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نادين نجيم عن حرب غزة: أكبر عمليّة تصفية يشهدها التاريخ

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نادين نجيم
علّقت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم على تطوّرات الأحداث في حرب غزة، وذلك في منشورٍ جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق X. 
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وفي التفاصيل، دوّنت الممثلة نادين نسيب نجيم "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ!لا كهربا ولا مي لا اكل ولا شبكة اتصالا! وقصف جوي وبري وبحري! السماء تمطر نار وصواريخ". 

وتساءلت نجيم قائلةً "أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هالعدوان وهالمجزرة يللي عم تصير".

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