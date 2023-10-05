الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"ناعما منعما"... انتقادات تطال شذى حسون بعدما أخطأت بكلمات "موطني"

حاولت شذى تدارك الموقف ولجأت إلى الجمهور لإكمال الغناء، وهو ما عرضها للسخرية
حاولت شذى تدارك الموقف ولجأت إلى الجمهور لإكمال الغناء، وهو ما عرضها للسخرية
تعرضت المطربة العراقية شذى حسون لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان العراق الدولي بدورته الأولى.

وغنّت شذى، وهي رئيسة المهرجان، نشيد "موطني" أمام الحضور، رفقة عازف البيانو اللبناني ميشال فاضل، لكنها وقعت في أخطاء كثيرة عند أداء أشهر قصائد إبراهيم طوقان.اضافة اعلان

 وتعد القصيدة النشيد الوطني للعراق، وفي بدايتها بدّلت شذى حسون كلمات "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، إلى "الجلال والسناء والبهاء والدلال".



واستبدلت شذى حسون بعبارة "سالما منعما" عبارة "ناعما منعما"، وحاولت تدارك الموقف ولجأت إلى الجمهور لإكمال الغناء، وهو ما عرضها للسخرية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب مستخدمون عن استيائهم الشديد للأخطاء التي وقعت فيها شذى حسون، خاصة أنها رئيس مهرجان العراق الدولي.

وقبل أكثر من 8 سنوات، وقعت المطربة اللبنانية إليسا في خطأ مشابه، إذ اتهمت بتشويهه القصيدة لنطقها حرف "الطاء" في كلمة "موطني" بـ"التاء".

اقرأ أيضاً: 
سرقة الفنانة العراقية شذى حسون بقيمة مليون دولار
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ستيفاني عطالله ومحمود نصر من مسلسل "كريستال"

المشاهد الحميمية تضع "كريستال" بمأزق جديد

منذ2 ساعة
خالد خليفة

خالد خليفة: لمحة عن الكاتب السوري الراحل صانع الحياة والأمل

منذ3 ساعة
أكد حلمي أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني

20 عاماً من الحب.. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي

04 تشرين الأول 2023
لم يكشف التقرير حتى الآن عن مقدار الزيادة التي ستفرضها نتفليكس على الأسعار

"نتفليكس" سترفع أسعار خدمتها قريبا

04 تشرين الأول 2023
من المقرر طرح الفيلم في السينما يوم 22 نوفمبر المقبل

جوليا روبرتس "تصارع من أجل البقاء" في فيلم بالنكهة المصرية

04 تشرين الأول 2023
"عمان القدس 70كم" معرض جديد للفنان هاني حوراني

"عمان القدس 70كم" معرض جديد للفنان هاني حوراني

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

رأسمالية هاوية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوة صناعية أردنية بالعراق

سلامة الدرعاوي |اليوم

وزارة انتهى دورها

سميح المعايطة |اليوم

لإجراء اللازم وحسب الأصول

مالك العثامنة |اليوم

نظام الجدارة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات | منذ17 ساعة
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 