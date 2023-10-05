"ناعما منعما"... انتقادات تطال شذى حسون بعدما أخطأت بكلمات "موطني"

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وغنّت شذى، وهي رئيسة المهرجان، نشيد "موطني" أمام الحضور، رفقة عازف البيانو اللبناني ميشال فاضل، لكنها وقعت في أخطاء كثيرة عند أداء أشهر قصائد إبراهيم طوقان.وتعد القصيدة النشيد الوطني للعراق، وفي بدايتها بدّلت شذى حسون كلمات "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، إلى "الجلال والسناء والبهاء والدلال".واستبدلت شذى حسون بعبارة "سالما منعما" عبارة "ناعما منعما"، وحاولت تدارك الموقف ولجأت إلى الجمهور لإكمال الغناء، وهو ما عرضها للسخرية.وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب مستخدمون عن استيائهم الشديد للأخطاء التي وقعت فيها شذى حسون، خاصة أنها رئيس مهرجان العراق الدولي.وقبل أكثر من 8 سنوات، وقعت المطربة اللبنانية إليسا في خطأ مشابه، إذ اتهمت بتشويهه القصيدة لنطقها حرف "الطاء" في كلمة "موطني" بـ"التاء".