الإثنين 04 أيلول 2023
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نافست شادية في فيلم زقاق المدق.. سلمى حايك تحتفل بميلادها الـ57

سلمى حايك
سلمى حايك
احتفلت الفنانة المكسيكية سلمى حايك، يوم أمس، بعيد ميلادها الـ 57، حيث ولدت في 2 سبتمبر من عام 1966، ومنذ اتجهت للفن عام 1955 من خلال فيلم desperado، وبرز اسمها في السينمات العالمية والعربية بشكل واضح، ومن ثم فرضت نفسها على السينما واستطاعت أن تنافس العديد من الفنانات المصريات من بطلات روايات نجيب محفوظ، وكانت شادية أبرز هؤلاء الفنانات.اضافة اعلان




حيث استطاعت سلمى حايك منذ أول عام ظهور لها على الشاشة أن تنافس دلوعة السينما شادية، من خلال شخصية حميدة في فيلم زقاق المدق المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، والتي تحمل نفس الإسم، إذ حولت السينما المكسيكية الرواية لفيلم حمل عنوان midaq alley، وجسدت سلمى حايك دور البطلة ألما.




ورغم محاكاة الفيلم المصري للرواية في الزمان والمكان والأحداث وتقمص شادية الدور ببراعة، وأيضاً اختلاف الرؤية المكسيكية عن الرواية الأصل إلا أن إشادات نجيب محفوظ والنقاد جاءت لصالح سلمى حايك أو حميدة المكسيكية.




وفي كتابه نجيب محفوظ سينمائيًا، قال الناقد ابراهيم العريس أن محفوظ لمح إليه أنه للأسف وجد أن الفنان المكسيكي ريبستين قد فهم أدبه سينمائيًا أفضل مما فعل أي سينمائي عربي.

ولم يكن هذا فقط ما جعل إسم سلمى حايك يلمع فنيًا، حيث يعد فيلم فريدا كاهلو أشهر شخصياتها على الإطلاق، والتي جسدت خلاله شخصية الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو عام 2002، والتي نالت من خلالها شهرة واسعة، وحصلت بسببها على الأوسكار، كما حصلت على لقب أفضل ممثلة في أمريكا الجنوبية.



ومن ناحية أخرى شاركت سلمى حايك في العديد من الأفلام الشهيرة مثل فيلم The Hitman's Bodyguard، The Hitman's Wife's Bodyguard، Cat In Boots، Cirque du Freak: The Vampire's Assistant، Grown Ups. -وكالات

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