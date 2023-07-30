نجمة ذا فويس بتول بني تشدو بصوتها في "الشمالي"

معتصم الرقاد

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عمان - بموال خاص إهداء لجمهور جرش، استهلت الفنانة السورية بتول بني، وصلتها الغنائية على المدرج الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.قدمت نجمة برنامج ذا فويس للعام 2018، مجموعة متميزة من الأغنيات، منها: "بين الدوالي" للمطربة سلوى، والتي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.وتنقلت الفنانة بصوتها الشجي بغناء "بين الدولاب" ثم "بنت الاصول". ومن اللون الحلبي صدحت بـمجاني ياحبيب ماني.."، و"ميل ياغزيل"، "الحب من الله"، لتعود لغناء القدود الحلبية "يا مال الشام"، تلتها أغنية "مش عوايدك"، "وألف ليلة وليلة"، وختمت بأداء أغنية "أنا بعشقك".ومن أغنياتها قدمت الفنانة بني، "ست الستات"، و"عجقة مشاعر".وخاطبت جمهور الشمالي قائلة: "سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان جرش.. وعلى هذا المسرح... وجئت لأكون جزءا من الفرح الأردني.. فعنوان المهرجان "ليستمر الفرح".. وأنا سعيدة جدا بمواسم الفرح الأردني".ويذكر أن الأغنية الأخيرة للفنانة بتول بني، "عجقة مشاعر"، تمكنت من تجاوز حاجز الـ5 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب" خلال مدة قصيرة من إصدارها.وهي من كلمات الشاعر، زياد جديد، وألحان حسان زيود وتوزيع موسيقي رايان أغا، وصولو جيتار، جوزيف دمرجيان، وإدارة رقمية خبرية ميوزك.أما آخر أعمال المطربة بتول بني، فهو كليب "راجع لقلبي" الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".وفي ختام الحفل، كرم مدير المسرح فراس خطاطبة الفنانة بتول بني، بدرع مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.