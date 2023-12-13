نجم تركي عن غزة: لا أستطيع النوم مرتاح البال

عبَّر الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو، بطل مسلسل "المحكوم"، عن غضبه من التعليقات التي تصله من بعض المقربين والمتابعين، والتي تلومه كونه داعماً للقضية الفلسطينية، ويقوم بمشاركة منشورات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحرب في غزة، التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نظمتها حركة "حماس".

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إسماعيل حاج أوغلو يرد على منتقدي دعمه فلسطين



شارك الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو منشوراً جديداً له عبر خاصية "الستوري" في الإنستغرام، عبر فيها عن موقفه من التعليقات التي أصبحت محل إزعاج له، كونه رافضاً للسكوت عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق سكان غزة.



وقال: "إلى أصدقائي الذين يقولون لي لقد سئمنا، ولماذا تنشر دائماً رسائل خاصة بدعم فلسطين، أنا لا أستطيع النوم مرتاح البال ليلاً".





وأضاف تكملة على المنشور نفسه: "أنا آسف، ولكن في هذه الحالة يمكنكم إلغاء متابعتي"، وأضاف في نهاية المنشور وسماً كتب فيه "توقفوا عن اضطهاد المسلمين".









نجوم أتراك يدعمون القضية الفلسطينية



يشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الممثلين الأتراك الذين أعلنوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، خلال الحرب على غزة، خصوصاً بعد استهداف قوات الاحتلال المستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة.ومن بين هؤلاء الفنانين نجد كلاً من مراد يلديريم، والممثل جوكهان ألكان، الشهير باسم علي عساف في مسلسل "نبضات قلب"، والممثل أوزان أكبايا.كما يوجد من بين الداعمين كل من الممثل الشاب هاكتان، والممثلة هازال كايا، وبيرين سات، نجمة مسلسل "العشق الممنوع"، وايكن مارت الذي تعرف عليه الجمهور في مسلسل "رائحة الفراولة".فيما كان الممثل علي بوراك، نجم مسلسل "الحب الأعمى"، من بين أبرز الممثلين الذين دعموا القضية الفلسطينية، وذلك حتى قبل أحداث "طوفان الأقصى"، من خلال منشورات دائمة عن الموضوع.أما الممثل فوركان أكسوي، الذي تعرف عليه الجمهور العربي بشكل مقرب في مسلسل "ابنة السفير"، فقد كان عبر عن غضبه لعدم تقديم بقية الفنانين دعمهم للقضية الفلسطينية، وأشار إلى أن الحديث عن هذا الموضوع ضروري ومؤكد على كل مسلم. -عربي بوست

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