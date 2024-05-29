نجوم أتراك: كل العيون على رفح

شاركت النجمة التركية، هاندا ارتشيل، عبر خاصية القصص المصورة "إنستغرام"، بحملة التضامن العالمية مع فلسطين، صورة تعبيرية لمدينة رفح الفلسطينية، كتب عليها: كل العيون على رفح.

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يأتي ذلك بعد أن ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي - يوم أمس الثلاثاء- مجازر جديدة بمخيم للنازحين في منطقة المواصي برفح، والتي أدت لاستشهاد 21 فلسطينيا رغم التنديد الدولي الواسع باستنشهاد العشرات في القصف المستمر على خيام النازحين في رفح.

ولم تكن هاندا وحدها من النجوم الأتراك الذين تفاعلوا مع مجزرة خيام رفح، حيث نشر كلاً من: مراد يلديريم، كرم بورسين، ديميت أوزديمير، هازال كايا، ميليسا باموك، عايشة توران، بورجو أوزبيرك، ديلان دينيز، برغزار كورل، إسراء بيلجيتش، بيرجي أكلاي، بينار دينيز، كان أورجنجي أوغلو، ديفني كايالار، ودينيز جاكير وغيرهم، ذات الصورة التعبيرية التضامنية مع رفح رفقة عدة فيديوهات تكشف حجم الإجرام الحاصل هناك.

نجوم أتراك تضامنوا مع مجزرة الخيام برفح

ومنذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، يقف نجوم أتراك إلى صف الفلسطينيين، مستغلين منصاتهم للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة المحاصر، والتوعية بالقضية الفلسطينية والإجرام الصهيوني المرتكب بحق المدنيين.

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