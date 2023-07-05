نسرين طافش: الغناء تسبب بإفلاسي

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وقالت نسرين طافش، في لقائها مع برنامج The Insider بالعربي: مشروع الغناء متعب جدًا ومحتاج تركيز وفلوس كتير، ويحتاج إلى شركة إنتاج للدعم، وأنا كنت بشتغل مشروع الغناء لوحدي وإني أعمل حاجة لوحدي في الوقت ده صعبة، والمشروع ده فلسني وحسيت إنه مش من الصائب إني أكمل فيه ومفيش شركة إنتاج، وفضلت إني أركز في التمثيل.أما عن جديد أعمالها الفنية، فقالت نسرين طافش إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد مع الفنان خالد سليم، قائلة: لسة عندي فيلم في القلب أنا وخالد سليم هيتعرض على إحدى المنصات خلال الفترة اللي جاية، صورنا في دبي أسبوع والباقي كله كان في مصر.وسبق وأن كشفت الفنانة نسرين طافش تفاصيل عودتها لزوجها الدكتور شريف شرقاوي، بعد 6 أشهر من طلاقهما، وقالت في تصريحات تليفزيونية، عن عودتها لزوجها مرة أخرى بعد الانفصال: كل شيء قسمة ونصيب بالحياة.وأضافت نسرين طافش: أنا مؤمنة إن كل شيء بيصير بحياتنا مهما كان ظاهره شر بيكون باطنه خير، يعني دايمًا فيه هدف نبيل أو رسالة أو درس لازم تتعلمه حتى تصير حياتك أحلى، وفترة الانفصال حسستنا بقيمة بعض وقد إيه إحنا بنحب بعض، وقد إيه إحنا مش قادرين نعيش من غير بعض. -وكالات