نسرين طافش تهاجم الحركات النسوية: انكشفت نواياها الخبيثة خلال أحداث فلسطين

هاجمت الفنانة نسرين طافش منظمات حقوق المرأة، موضحة أن تلك المنظمات لم تدافع عن المرأة الفلسطينية التي تواجه الموت في كل لحظة، بسبب الحرب مع إسرائيل، واصفة تلك المؤسسات بالنفاق حسب قولها.

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وقالت نسرين طافش في تصريحات تليفزيونية لها: أنا لا أدعم أي حركة نسوية في العالم، الحركات النسوية أثبتت فشلها في العالم، مفيش منظمة نسوية في العالم حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية، ما طلعت امرأة حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية.



وتابعت نسرين طافش: ربنا ما خلق المساواة، ما في شيء اسمه المساواة، في شيء اسمه العدل، من انعدام العدل إنك تطالب المرأة لتقوم بأشياء مثل الرجل، وهل الرجل بيخلف ويجيب ولاد؟ هذا الشيء غير معقول، أنا مؤمنة بالعدل إن لينا حقوق وواجبات كأنثى، لكن ليه بنحارب بعض هذا تفكير قاصر، إحنا موجودين لنساعد بعض ونعمر الأرض.



وأضافت نسرين طافش: الحركات النسوية لازم ندور على نواياهم ونواياه انكشفت وظهرت في أحداث فلسطين.. دي مجرد مؤسسات منافقة وراها نوايا خبيثة ظالمة ما بتخدم الإنسانية ولا مجتمعنا ولا عقل الإنسان.. أنا بعبر عن نفسي مليش دعوة بحد.

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