نسرين طافش في أول رسالة بعد طلاقها: "سأكون نفسي"

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طلاق نسرين طافش من زوجها شريف شرقاوي



نسرين حاولت أن ترسل رسالة موحدة إلى الجميع في أول ظهور لها بعد الطلاق، وحرصت على الظهور بإطلالة مميزة من أمام قصر النصر في فرنسا، وشاركت الصور على إنستقرام، وكتبت في التعليق المرفق، "أنا أحب ما كنت عليه، أنا أحب من أنا، سأكون نفسي".صور نسرين الجديدة تحولت إلى ترند على غوغل، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وحصد البوست حوالي 200 ألف معجب وآلاف التعليقات التي رحبت بعودة نسرين إلى نشاطها على السوشيال ميديا.وكانت نسرين قد أعلنت طلاقها قبل عدة أيام من خلال بوست على إنستقرام، جاء فيه "لقد تم طلاقي بشكل رسمي، الطلاق حصل بكل هدوء وسلام"، وطالبت الجميع "احترام الخصوصية ".ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طلاقها و انفصالها، حيث سبق وأن انفصلت رسميًا عن الدكتور شريف شرقاوي في سبتمبر الماضي دون أن تكشف السبب وهو ما أثار حيرة جمهورها.بينما علق طبيب الأسنان شريف شرقاوي عبر حسابه الشخصي على انستغرام وأوضح: تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام". -وكالات