نسرين طافش: لا أخاف الموت.. وهذه وصيتي

أكدت الفنانة نسرين طافش أنها لا تخاف من فكرة الموت، وكشفت عن وصيتها والمكان الذي تريد أن يتم دفنها فيه بعد الموت.



وقالت طافش خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة الجديد: "شاهدت أعمالا وثائقية كثيرة تحكي عن التجارب الأقرب للموت، حينما يصاب الناس بغيبوبة ويرون ظواهر خارقة وأشياء قريبة من الموت، ويكفي أن الإنسان سيرى خالقه وبالطبع سيشعر بالأمان حينها".



وأضافت: "يوم أن يأخذ رب العالمين أمانته، لا أريد أن يقام لي عزاء لأني لا أحضر العزاءات، لأنني أرى أنه يخص الناس الذين فقدوا عزيزا وغاليا، كما أنه منهك جدا نفسيا أن يحضر أشخاص كثر للسلام والمواساة، فهذا يمثل لأهل اللمتوفى عبئا، وقد رأيت هذا بعيني".



وتطرقت نسرين طافش إلى المكان الذي تحب أن تدفن فيه قائلة: "أتمنى أن يتم دفني بمكان في الطبيعة، فلن تفرق في أي بلد سأدفن، والمهم أني، سأذهب للقاء رب عظيم".

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