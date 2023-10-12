نشرت صورة لطفلة فلسطينية ثم أتبعتها بأخرى "إسرائيلية".. جورجينا رودريغز متخبطة بالمشهد

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وما لبثت جورجينا أن نشرت الصورة حتى قامت بحذفها بعد عدة دقائق ، لتستبدلها بصورة أخرى، تظهر فيها الطفلة الغزية ذاتها، وصورة أخرى لامرأة "إسرائيلية" تحتضن ابنتها بعد ما أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى".هذا الموقف "الحيادي" لم تتبناه جورجينا فحسب، بل سبقها ثلة من المشاهير الأجانب الذي "صلوا من أجل سلام الطرفين"، أمثال جيجي حديد وكيم كارديشيان ومارك رافالو وغيرهم.