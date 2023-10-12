الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نشرت صورة لطفلة فلسطينية ثم أتبعتها بأخرى "إسرائيلية".. جورجينا رودريغز متخبطة بالمشهد

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
تضامنت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فلسطين وغزة، إذ نشرت عبر حسابها على انستغرام عبر خاصية "الستوري"، صورة لطفلة فلسطينية صغيرة تجلس على ركام منزلها بعدما تم تدميره بالكامل جراء القصف الإسرائيلي.اضافة اعلان

وما لبثت جورجينا أن نشرت الصورة حتى قامت بحذفها بعد عدة دقائق ، لتستبدلها بصورة أخرى، تظهر فيها الطفلة الغزية ذاتها، وصورة أخرى لامرأة "إسرائيلية" تحتضن ابنتها بعد ما أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى".




هذا الموقف "الحيادي" لم تتبناه جورجينا فحسب، بل سبقها ثلة من المشاهير الأجانب الذي "صلوا من أجل سلام الطرفين"، أمثال جيجي حديد وكيم كارديشيان ومارك رافالو وغيرهم.

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