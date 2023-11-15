نشرت قصة وائل الدحدوح.. عارضة أزياء برازيلية تستغل منصاتها دعماً لفلسطين

تتخذ عارضة الأزياء البرازيلية كيلي بيكيه موقفًا نشطًا ضد القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، داعية إلى إنهاء الإبادة الجماعية والوقف الفوري لإطلاق النار.

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وقامت بيكيه بنشر صورة لغزة عبر خاصية ستوري إنستغرام، كتب عليها:

مطلب: وقف فوري لإطلاق النار.





كما نشرت بستوري أخرى صورة للزميل الصحفي وائل الدحدوح جاء فيها: إسرائيل قامت بقتل عائلة مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح.





وتأتي تصريحات عارضة الأزياء البرازيلية في ظل ازدياد واضح لوعي المجتمع الغربي ومطالب المشاهير منهم بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الفورية إلى قطاع غزة.

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