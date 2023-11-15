الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نشرت قصة وائل الدحدوح.. عارضة أزياء برازيلية تستغل منصاتها دعماً لفلسطين

كيلي بيكيه
كيلي بيكيه

تتخذ عارضة الأزياء البرازيلية كيلي بيكيه موقفًا نشطًا ضد القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، داعية إلى إنهاء الإبادة الجماعية والوقف الفوري لإطلاق النار.

اضافة اعلان

 

وقامت بيكيه بنشر صورة لغزة عبر خاصية ستوري إنستغرام، كتب عليها:

مطلب: وقف فوري لإطلاق النار.

 


 

كما نشرت بستوري أخرى صورة للزميل الصحفي وائل الدحدوح جاء فيها: إسرائيل قامت بقتل عائلة مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح.

 


 

وتأتي تصريحات عارضة الأزياء البرازيلية في ظل ازدياد واضح لوعي المجتمع الغربي ومطالب المشاهير منهم بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الفورية إلى قطاع غزة.

 

اقرأ أيضاً: 

فلورنس بيو تواصل دعمها لغزة: إبادة جماعية وليس دربا نحو السلام

مارك رافالو: الفلسطينيون بشر وليسوا أضراراً ثانوية

أنجلينا جولي: ما حدث بإسرائيل لا يبرر فقدان الأرواح بغزة

 

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ريدفيل

مغني راب أمريكي يعرض أثناء حفله أسماء شهداء غزة أمام الآلاف (فيديو)

منذ 20 دقيقة
طالب رافالو قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة

مارك رافالو: الفلسطينيون بشر وليسوا أضراراً ثانوية

منذ3 ساعة
قتل مائير و3 آخرون من جيش الاحتلال بكمين للمقاومة الفلسطينية بغزة-

شارك في مسلسل "فوضى" الإسرائيلي.. من هو ماتان مائير الذي قتل في غزة؟

13 تشرين الثاني 2023
"بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق"، يقول يوسف

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف: زوجتي متحمسة أكثر مني

13 تشرين الثاني 2023
"السينما تُؤرخ وستخبر الأجيال الجديدة عما حدث في الماضي"، تقول شاهين.

إلهام شاهين تطالب بأعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية

13 تشرين الثاني 2023
عرض موسيقي مسرحي مهدى لغزة على مسرح الشمس الأربعاء

عرض موسيقي مسرحي مهدى لغزة على مسرح الشمس الأربعاء

13 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ18 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ18 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 