الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نفاد تذاكر حفل عمر العبداللات في مهرجان جرش بعد ساعات من طرحها

نفاد تذاكر حفل عمر العبداللات في مهرجان جرش بعد 5 ساعات من طرحها حفل الفنان عمر العبداللات في مهرجان جرش بعد خمس ساعات من طرحها
نفاد تذاكر حفل عمر العبداللات في مهرجان جرش بعد ساعات من طرحها
أثبت الفنان الأردني عمر العبداللات، صوابية رهان إدارة "مهرجان جرش للثقافة والفنون" عليه، لإفتتاح الحفلات الجماهيرية لدورة المهرجان السابعة والثلاثين التي ستقام خلال الفترة ما بين 26 يوليو الحالي وحتى الخامس من أغسطس المقبل.اضافة اعلان
وطرحت إدارة المهرجان مساء أمس الأثنين تذاكر الحفلات الجماهيرية، التي ستقام على المسرح الجنوبي الذي يتسع لأربعة آلاف شخص، ولم تمضي أكثر من 5 ساعات على طرح التذاكر، حتى نفدت جميع تذاكر الحفل ، ورفع الموقع الرسمي عبارة "sold out" على بطاقات حفل العبداللات.
ومن المقرر أن يُحيي العبداللات حفله الجماهيري، مساء يوم الخميس 27 يوليو الحالي بمرافقة فرقته الموسيقية والمكونة من ثمانون عازف بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد ، حيث اختارت إدارة المهرجان العبداللات ليكون الفنان الوحيد الذي سيحيي حفلاً منفرداً ، فيما ستجمع بقية الحفلات الجماهيرية فنانين اثنين في كل ليلة. 
ويعتبر العبداللات أكثر فنان غنى في دورات "مهرجان جرش"، إذ سيسجل هذا العام المشاركة الثالثة عشر له ، متفوقاً على النجوم : نجوى كرم التي غنت ثماني مرات ، وكاظم الساهر ووائل كفوري اللذين غنيا سبع مرات،  وماجدة الرومي التي غنت ست مرات.
كريستوفر نولان

كريستوفر نولان يكشف سبب مقاطعته للهواتف الذكية والإنترنت 16 تموز 2023

الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي

الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي 16 تموز 2023

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون يعلن عن فنانين الدورة السابعة 2023

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون : مختبر فني عالمي 16 تموز 2023

نسرين طافش

نسرين طافش في أول رسالة بعد طلاقها: "سأكون نفسي" 16 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جين بيركين

حولت سلة القش إلى حقيبة يد.. أبرز محطّات جين بيركين في عالم الموضة

منذ3 ساعة
نانسي عجرم

صورة تجمع نانسي عجرم مع "إسرائيلية" تضعها في ورطة

منذ4 ساعة
نسرين طافش وشريف شرقاوي

طليق نسرين طافش عبر إنستغرام: عندما نترك الماضي لأنه مزيف وبلاستيك

منذ4 ساعة
حسن شاكوش وطليقته

بعدما هددته بفضح عيب كبير.. حسن شاكوش يطلق زوجته غيابياً

17 تموز 2023
برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني

برعاية وزارة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان موسيقى البلد وحفل فرج سليمان في المدرج الروماني

16 تموز 2023
الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

16 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ17 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ17 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 