الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

هاني شاكر يتجه إلى التمثيل

هاني شاكر
هاني شاكر
كشف المطرب هاني شاكر عن وجود مشروع جاد لعودته إلى التمثيل، لافتاً إلى أنه لن يقدم شخصية المطرب كما اعتاد جمهوره في أعماله الدرامية، وإنما سيجسد شخصية رجل أعمال، وقال هاني إن المشروع بانتظار منتج جاد؛ حتى يخرج إلى النور بصورة تليق بتاريخه الفني.اضافة اعلان

وأضاف هاني شاكر أنه قدم تجربة قديمة مع التمثيل، وانقطع لفترة طويلة، ولكن هناك فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل، ولكنه ينتظر وجود إنتاج متحمس، وهو مسلسل يضم كل شيء وتفاصيل من حياتنا سواء الحب والخداع والحياة اليومية، والدور الذي سيقدمه سيجسد خلاله شخصية رجل أعمال وليس شخصية مطرب.

وتألق نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر في حفله الذي أُقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وقدم شاكر عدداً من أغانيه المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً خلال مشواره الفني: »بتحبيه، الكبير، لسة بتسئلي، مروق، حكاية كل عاشق»، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير؛ حيث قام بترديد كلمات الأغاني في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

يُذكر أن هاني شاكر غائب عن الدراما المصرية منذ قدم عام 1983 سهرة تلفزيونية بعنوان «عيون لا ترى الحب» بمشاركة شيرين ومحمود القلعاوي وكمال حسين. -وكالات

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