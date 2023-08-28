هاني شاكر يتجه إلى التمثيل

اضافة اعلان

وأضاف هاني شاكر أنه قدم تجربة قديمة مع التمثيل، وانقطع لفترة طويلة، ولكن هناك فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل، ولكنه ينتظر وجود إنتاج متحمس، وهو مسلسل يضم كل شيء وتفاصيل من حياتنا سواء الحب والخداع والحياة اليومية، والدور الذي سيقدمه سيجسد خلاله شخصية رجل أعمال وليس شخصية مطرب.وتألق نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر في حفله الذي أُقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.وقدم شاكر عدداً من أغانيه المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً خلال مشواره الفني: »بتحبيه، الكبير، لسة بتسئلي، مروق، حكاية كل عاشق»، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير؛ حيث قام بترديد كلمات الأغاني في أجواء مليئة بالحب والبهجة.يُذكر أن هاني شاكر غائب عن الدراما المصرية منذ قدم عام 1983 سهرة تلفزيونية بعنوان «عيون لا ترى الحب» بمشاركة شيرين ومحمود القلعاوي وكمال حسين. -وكالات