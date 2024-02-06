هبة نور: لهذا السبب تزوجت بعمر الـ16

كشفت الفنانة السورية هبة نور عن جوانب مهمة من حياتها الشخصية والمهنية، متحدثة بشفافية عن علاقتها بعائلتها وآرائها في قضايا مختلفة تمس الجوانب الاجتماعية والدينية.

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تواجدت هبة نور في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يستضيفه الإعلامي علي ياسين، حيث كشفت عن تفاصيل مؤثرة في حياتها.

وتحدثت نور بصدق عن علاقتها بوالدها الذي غاب عنها لفترة طويلة، مشيرة إلى النقص في العلاقة رغم الاحترام والتقدير الذي تحمله له.



فيما يتعلق بزواجها المبكر في سن الستة عشر، أكدت هبة على حاجتها للدعم والسند في ذلك الوقت، ولكنها لم تلوم والدتها على القرار، بل ألقت اللوم على المجتمع والقوانين التي تسمح بزواج القاصرات، مؤكدة على أهمية مراعاة مرحلة المراهقة كفترة حساسة جدًا.

وهبة نور هي ممثلة سورية، ولدت في عام 1987 بمدينة دمشق، عملت مع المخرج نجدت أنزور للمرة الأولى كممثلة في عام 2006 معه في مسلسلي (المحروس) و(تحت سقف العالم)، ثم عرفها الجمهور المصري من خلال دورها في فيلم (عندليب الدقي) مع الفنان محمد هنيدي، ومن بعدها تفرغت تمامًا للدراما التلفزيونية الذي عملت من خلالها على نحو مكثف، من أهم مسلسلاتها: (يوم ممطر آخر، رايات الحق، أهل الراية، بقعة ضوء، أوراق الحب، الولادة من الخاصرة، سرايا عابدين)