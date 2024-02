هتفت لفلسطين.. الشرطة الأميركية تعتقل نجمة هوليوود هانتر شيفر

أوردت الصحف الأمريكية نبأ اعتقال نجمة هوليوود هانتر شيفر أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين، حيث كانت الممثة الشابة من بين عشرات المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفية تظاهرهم أمام شبكة "إن بي سي" (NBC) التلفزيونية الأمريكية.



كانت هانتر بين عشرات المتظاهرين من يهود أمريكا الرافضين للصهيونية، الذين تظاهروا أمام شبكة "إن بي سي" في مانهاتن، خلال توقيت ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن ببرنامج Late Night with Seth Meyers، حسب وكالة أنباء Associated Press الأمريكية.





