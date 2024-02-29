الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هتفت لفلسطين.. الشرطة الأميركية تعتقل نجمة هوليوود هانتر شيفر

هانتر شيفر
هانتر شيفر

أوردت الصحف الأمريكية نبأ اعتقال نجمة هوليوود هانتر شيفر أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين، حيث كانت الممثة الشابة من بين عشرات المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفية تظاهرهم أمام شبكة "إن بي سي" (NBC) التلفزيونية الأمريكية.

كانت هانتر بين عشرات المتظاهرين من يهود أمريكا الرافضين للصهيونية، الذين تظاهروا أمام شبكة "إن بي سي" في مانهاتن، خلال توقيت ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن ببرنامج Late Night with Seth Meyers، حسب وكالة أنباء Associated Press الأمريكية.

إذ قالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace) إن نجمة هوليوود البالغة من العمر 25 عاماً كانت من بين 100 متظاهر احتشدوا في ردهة القناة، للدعوة إلى وقف إطلاق النار، ودعماً لغزة.

هانتر كانت ترتدي قناعاً طبياً (كمامة) مثل عدد آخر من المتظاهرين، وكانت تجلس على الأرض، ويقف بجوارها متظاهرون آخرون يحملون شعارات تقول: "من اليهود إلى بايدين: أوقِف تسليح الإبادة الجماعية"، ولافتات أخرى تقول "ليس باسمنا"، ويُقصد بها اليهود المعارضون لإسرائيل، الذين لا يريدون أن تكون ممارساتها باسمهم باعتبارهم يهوداً أيضاً.

وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المنظِّمة للاحتجاج: "يحتاج الرئيس إلى البدء في الرد على الشعب الأمريكي، وليس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تقصف سكان غزة بشكل عشوائي، وتدمر 70% من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه"، وذلك في بيانٍ مقتضب نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

"إننا نثني على التزامها بالمناداة بالتحرر لفلسطين والعدالة للجميع"، كان هذا تعليق أدلت به سونيا ميرسون نوكس، وهي من أعضاء منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، تعقيباً على اعتقال نجمة هوليوود هانتر شيفر أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين.


هذا، وقالت شرطة نيويورك، الأربعاء 29 فبراير/شباط 2024، إن 30 شخصاً تم احتجازهم، وأصدرت أوامر استدعاء لهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، بعد المظاهرة التي استمرت ساعة ونصف الساعة.

فيما قال المنظمون في بيان نقلته شبكة "إن بي سي" نفسها إنه جرى القبض على هانتر أثناء الاحتجاج مع 50 شخصاً آخرين.

عقب ذلك بساعات، نشر مستخدمون على منصة "إكس" صورةً لهانتر، قالوا إنها لها بعد إطلاق سراحها عقب ساعات من الاحتجاز، إلا أن منظمي الاحتجاج قالوا إن نجمة هوليوود وآخرين اعتُقلوا من التظاهرة سيمثلون أمام المحكمة، في شهر مارس/آذار، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.

يُذكر أن نجمة هوليوود هانتر شيفر تلعب دور جولز فون في المسلسل الشهير الذي تعرضه قناة HBO "يوفوريا" (Euphoria). -عربي بوست
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