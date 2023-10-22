الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"هذا ما اتفقنا عليه".. باسم يوسف يكشف كواليس مقابلته مع مورجان

يبدو ان الطرفان اتفقا على تكرار التجربة والقيام بجولة ثانية من المقابلة
يبدو ان الطرفان اتفقا على تكرار التجربة والقيام بجولة ثانية من المقابلة
يبدو أن الجمهور على موعد مع جولة ثانية من المقابلة التاريخية التي حطمت أرقام المشاهدة في برنامج المذيع البريطاني بيرس مورغان.
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فبحسب ما كشفه مورغان على حسابه عبر منصة "X"، يبدو ان الطرفان اتفقا على تكرار التجربة والقيام بجولة ثانية من المقابلة، التي حصدت أكثر من 15 مليون مشاهدة حتى الآن، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي أجراها مورغان منذ إطلاق برنامجه.

وكان قد استضاف مورغان الفنان المصري باسم يوسف قبل عدة أيام لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفاجأ يوسف الجميع بذكائه واستخدامه الماهر للكوميديا السوداء للتعبير بحرية وشفافية تامة عما فشل الكثيرون في البوح به على الشاشات الأمريكية والبريطانية.

يذكر أنه، وخلال المقابلة، تمكن يوسف من إرباك مورغان بشكل واضح، اكثر من مرة، في حين يعتبر مورغان أحد أشهر المذيعين في الغرب.

هذا الارباك تسبب في تجلّي الإعجاب بيوسف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ووصفتها وسائل إعلام غربية، بأنها "ألقت الضوء بشكل كبير على المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون وقد تسببت في تغيير وجهات النظر للكثيرين بشأن هذا الصراع".

من جهته، عبر مورغان عن سعادته بالتفاعل غير المسبوق الذي شهده برنامجه، وكتب عبر حسابه في منصّة "إكس":"حصدت مقابلتي مع باسم يوسف 15 مليون مشاهدة حتى الآن، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي أجريتها منذ إطلاق برنامجي".

ليرد باسم يوسف: "لنجرِ جولة ثانية. لقد استمتعت حقاً بالحوار معك. لنجرِ مقابلة في الاستوديو أثناء تناول القهوة بدلاً من الاستعانة بسمّاعة أذن معطّلة. مَن كان يتخيل؟ حتى شهر آذار الماضي كنت محظوراً من حسابك على المنصّة. كان تصرّفاً لطيفاً منك على الرغم من أنّك اكتشفته قبل دقيقة واحدة من ظهورنا على الهواء. ولكن منذ ذلك الحين أجرينا محادثات رائعة. كما قلت: أنا أكره آراءك يا بيرس. ولكن الحديث معك عبارة عن متعة مطلقة. دعنا نقوم بذلك مجدداً في برنامجك. أعيدوا نشر هذه التغريدة إذا كنتم ترغبون في رؤية الجولة الثانية. لنقم بحلقة في سياق "الهالوين"".

وعلّق بيرس على منشور باسم بالإيجاب، ممّا يؤكّد أن الطرفين على استعداد للقيام بحلقة ثانية، يُرجح كثيرون أنها ستشهد تفاعلاً أكبر من الأولى وتحقق مشاهدات قياسيّة. -وكالات

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