"هلا عيناوي" إنتاج وتعاون إماراتي أردني

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تزامناً مع انطلاق الدوري الإماراتي دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2023 / 2024 بادرت شركة الخوار للإنتاج الفني وتنظيم الحفلات بإطلاق أغنية جديدة مهداة إلى زعيم الكرة الإماراتية نادي العين الرياضي وإلى جماهيره العريضة، كمساندة وتحفيز وبث روح الحماس في فريق نادي العين في الدوري والبطولات الأخرى لنيل الذهب، والأغنية حملت عنوان "هلا عيناوي"، والجدير بالذكر أن هذه الأغنية هي نتاج تعاون إماراتي أردني، حيث كتبها الشاعر الإماراتي علي الخوار ولحنها الفنان والملحن والشاعر الأردني ماجد زريقات، لتكون بمثابة أول تعاون فني يجمع بينهما.ويقول مطلع أغنية "هلا عيناوي":هنيّا لي .. عيناويزعيم اول وتالي .. راياتك في العلاليهلا هلا .. هلا هلا عيناويوتم تسجيل أغنية "هلا عيناوي" في استديو داينامكس في دبي، حيث أشرف عليها فنياً ومكسجها الفنان والملحن عادل عبدالله ووزعها موسيقياً معتز أبوحمدان، أما الأداء فكان على طريقة الكورال من قبل مجموعة الوطن الفنية، والجيتارات لباسم سعيد والإيقاعات لعادل عبدالله أما حقوق الإنتاج فكانت لشركة الخوار للإنتاج الفني.وبعد الإنتهاء من التسجيل الموسيقي للأغنية جاءت لمسات المونتاج السحرية من قبل الأستاذ علاء فياض ليشكل منها فيديو جميل معبر عن الأداء الحماسي للأغنية.والأغنية تم عرضها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبثت حصرياً على موقع قناة شركة الخوار للإنتاج الفني في اليوتيوب.للاستماع ومشاهدة "هلا عيناوي" الرجاء الضغط على الرابط التالي: