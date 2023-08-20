"هلا عيناوي" إنتاج وتعاون إماراتي أردني

ويقول مطلع أغنية "هلا عيناوي":
هنيّا لي .. عيناوي
زعيم اول وتالي .. راياتك في العلالي
هلا هلا .. هلا هلا عيناوي
وتم تسجيل أغنية "هلا عيناوي" في استديو داينامكس في دبي، حيث أشرف عليها فنياً ومكسجها الفنان والملحن عادل عبدالله ووزعها موسيقياً معتز أبوحمدان، أما الأداء فكان على طريقة الكورال من قبل مجموعة الوطن الفنية، والجيتارات لباسم سعيد والإيقاعات لعادل عبدالله أما حقوق الإنتاج فكانت لشركة الخوار للإنتاج الفني.
وبعد الإنتهاء من التسجيل الموسيقي للأغنية جاءت لمسات المونتاج السحرية من قبل الأستاذ علاء فياض ليشكل منها فيديو جميل معبر عن الأداء الحماسي للأغنية.
والأغنية تم عرضها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبثت حصرياً على موقع قناة شركة الخوار للإنتاج الفني في اليوتيوب.
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