الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

هنا الزاهد: شهر العسل هو أسوأ فترة في حياتي

"كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، مرارتي اتفقعت" تؤكد الزاهد
"كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، مرارتي اتفقعت" تؤكد الزاهد
تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، وعلى وجه التحديد فترة شهر العسل، واصفة هذه الفترة بالأسوأ في حياتها بسبب مرضها.اضافة اعلان

وفي التفاصيل، كشفت هنا خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، ما حدث معها خلال شهر العسل وقالت: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، "مرارتي اتفقعت" كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".

وأضافت هنا: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب وشي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كله قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، لحد ما تبقى كويسة وكنا وقتها في سنغافورة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".

وخلال اللقاء اعترفت هنا الزاهد أنها تتأثر بالشائعات التي تظهر بين الحين والآخر حول علاقتها بزوجها، الفنان أحمد فهمي، لكنها ليست من الشخصيات التي ترد على الشائعات، وتفضل أن يتكلم الناس عن أعمالها. -وكالات

اقرأ أيضاً: 
هل نجحت "هنا الزاهد" في تجسيد الاضطرابات النفسية؟
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تظهر إلهام شاهين في البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمي، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التي تقلب حياتها رأسا على عقب.

علاقة حب تجمع أحمد فهمي وإلهام شاهين.. وهذه التفاصيل

16 أيلول 2023
اقرأ أيضا
توم هانكس

توم هانكس يحذر من استخدام صور مزيفة له بواسطة الذكاء الاصطناعي في إعلانات دعائية

منذ2 ساعة
اعتبر قرار المحكمة أن فعل الهاشم يُصنّف في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"

زوج نانسي عجرم "بريء" من دماء الشاب السوري الذي قتله

منذ2 ساعة
يفتتح في غاليري القاهرة عمان "عمان القدس 70كم" معرض جديد للفنان هاني حوراني

"عمان القدس 70كم" معرض جديد لهاني حوراني في غاليري بنك القاهرة

منذ4 ساعة
باع الموظف تلك الأعمال الفنية في عدة مزادات لشراء سيارة رولز رويس وساعات يد باهظة الثمن.

موظف متحف في ألمانيا علّق لوحات مزيفة وباع الأصلية بمزاد علني

منذ4 ساعة
بمشاركة موسيقيين من 10 دول أوروبية وعربية انطلاق الدورة الـ 11 من مهرجان "عمان جاز"

بمشاركة موسيقيين من 10 دول أوروبية وعربية انطلاق الدورة الـ 11 من مهرجان "عمان جاز"

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-02 at 13.06.48

فرقة الفارو للفلامنكو تنقل الجمهور الأردني إلى أجواء الأندلس الساحرة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ19 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 