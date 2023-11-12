وائل غنيم يعتذر لأهالي غزة.. ما السبب؟

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ده #وائل_غنيم اللى كان بيشتم من شوية على المقاومة و لينظر على حماس pic.twitter.com/rKV8Pb6lPa — اسكندرانى (@3m4710) November 10, 2023

#وائل_غنيم_عميل_الموساد

طالع يهطرش بكلمتين قابض عليهم فلوس

ما سمعنا منك كلمة تدين الاحتلال

ما سمعنا منك كلمه تدين خيانة حكام العرب

ما سمعنا منك كلمه تدعو فيها للاقصى او اهل غزه

ماذا تعرف عن حصار غزه ١٥سنه ايها العميل؟؟؟؟؟

تالله لا فرق بين وبين افخاى ادرعى pic.twitter.com/mke7AH9ITq — ابو انس (@boanasahmed12) November 10, 2023

الممثل الإيطالي إنتونيو ديماتيو 👇 بمهرجان روما الدولي للأفلام

حاول المصورين تصويره فطلب منهم الإنتظار حتي يكمل لبسه وهو أمامهم

ثم مد يده في جيبه وأخرج بانر بعلم فلسطين 🇵🇸

و مكتوب عليه أوقفوا قصف غزة .. أوقفوا التطهير العرقي 🇵🇸

وإحنا عندنا بيومي فؤاد و وائل غنيم و أشكالهم 🤔 pic.twitter.com/PIhkuGQfG9 — صاحب السعادة (@Happiness_owner) November 11, 2023

حشاش بيفتي بالدين !!



كنتم عاوزين حاجة أرخص من بيومي فؤاد إتفضلوا أهو #وائل_غنيم pic.twitter.com/XM8K7pPOAd — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) November 10, 2023

ده الخو. المجنون وائل غنيم .. بيرقص في شوارع مدينة لوس أنچلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية .. فهو مريض عقلياً .. ومدمن مخدرات .. واللي يعطي له قرشين يخرج يقول أي حاجه مقابل الفلوس لأنه عاطل ولايعمل .. ونفسياً حالته سيئة وتعكس مرضه بإنفصام الشخصية .. فخروجه الآن مدفوع ثمنه ياإما… pic.twitter.com/75waX3nZfD — Dr. MSNafeh (@ms_nafeh3518) November 11, 2023

متنسوش تقاطعوا الهرم دا و ان كان في غرفة الدردشة مع وائل غنيم و بيشجع على قصف المستشفيات عشان فيها المقاومة #قاطعوا_صلاح_عبدالله pic.twitter.com/64qW9Ay8aU — أسماء آمنة (@AsmaamnaAsma) November 10, 2023

وائل غنيم قال بالحرف ان المقاومة حاطه الاسلحة تحت المستشفيات و ان ده خلى شكل الاسلام وحش قصاد الناس الي في هاواي حتى ، خليكوا فاكريين ان وائل غنيم زي الصهانية كان قاعد بيبرر قصف المستشفيات و موت آلاف الابرياء



اوعوا تنسوا المواقف دي — BEN0A (@Aywa_anaBen0a) November 10, 2023

انت من النهاردة يلا مسمكش وائل غنيم انت اسمك وائل كوهين يا خول يا حشاش — مُصْطَفَىٰ 🇵🇸 (@MostafaELmoazen) November 12, 2023

شوية ذباب الكتروني عمال يشتم في المقاومة و وائل غنيم معاهم



اهل غزة واطفالهم نفسهم اصحاب الشأن مع المقاومة :-.. pic.twitter.com/aHXefHx3qj — 𓂆محٍمدِ عٍشُماۆيَ 🇵🇸🔻 (@Mohamed_112002) November 10, 2023

وفي وقت سابق، وجه وائل غنيم هجوما بشعا لقيادات المقاومة، على سبيل المثال لا للحصر: إسماعيل هنية وخالد مشعل.. وبدورنا نتحفظ عن ذكر ما قاله.رواد منصات التواصل الاجتماعي لم يهن عليهم ما تحدث به غنيم، فانفجروا غاضبين على منصة "إكس"، وهذه الكلمات والفيديوهات كانت أبرز ما غرد بها متابعون: