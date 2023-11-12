الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وائل غنيم يعتذر لأهالي غزة.. ما السبب؟

وائل غنيم
وائل غنيم
تقدم الناشط المصري وائل غنيم، باعتذار لأهالي قطاع غزة، عما صرح به في فيديو له هاجم فيه قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلا: حقكم علي يا أهل غزة أنا غلطان وكان واجب أقول خيرا أو أصمت.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، وجه وائل غنيم هجوما بشعا لقيادات المقاومة، على سبيل المثال لا للحصر: إسماعيل هنية وخالد مشعل.. وبدورنا نتحفظ عن ذكر ما قاله.

رواد منصات التواصل الاجتماعي لم يهن عليهم ما تحدث به غنيم، فانفجروا غاضبين على منصة "إكس"، وهذه الكلمات والفيديوهات كانت أبرز ما غرد بها متابعون: 









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