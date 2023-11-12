وائل غنيم يعتذر لأهالي غزة.. ما السبب؟

وفي وقت سابق، وجه وائل غنيم هجوما بشعا لقيادات المقاومة، على سبيل المثال لا للحصر: إسماعيل هنية وخالد مشعل.. وبدورنا نتحفظ عن ذكر ما قاله.
رواد منصات التواصل الاجتماعي لم يهن عليهم ما تحدث به غنيم، فانفجروا غاضبين على منصة "إكس"، وهذه الكلمات والفيديوهات كانت أبرز ما غرد بها متابعون:
ده #وائل_غنيم اللى كان بيشتم من شوية على المقاومة و لينظر على حماس pic.twitter.com/rKV8Pb6lPa— اسكندرانى (@3m4710) November 10, 2023
#وائل_غنيم_عميل_الموساد— ابو انس (@boanasahmed12) November 10, 2023
طالع يهطرش بكلمتين قابض عليهم فلوس
ما سمعنا منك كلمة تدين الاحتلال
ما سمعنا منك كلمه تدين خيانة حكام العرب
ما سمعنا منك كلمه تدعو فيها للاقصى او اهل غزه
ماذا تعرف عن حصار غزه ١٥سنه ايها العميل؟؟؟؟؟
تالله لا فرق بين وبين افخاى ادرعى pic.twitter.com/mke7AH9ITq
الممثل الإيطالي إنتونيو ديماتيو 👇 بمهرجان روما الدولي للأفلام— صاحب السعادة (@Happiness_owner) November 11, 2023
حاول المصورين تصويره فطلب منهم الإنتظار حتي يكمل لبسه وهو أمامهم
ثم مد يده في جيبه وأخرج بانر بعلم فلسطين 🇵🇸
و مكتوب عليه أوقفوا قصف غزة .. أوقفوا التطهير العرقي 🇵🇸
وإحنا عندنا بيومي فؤاد و وائل غنيم و أشكالهم 🤔 pic.twitter.com/PIhkuGQfG9
حشاش بيفتي بالدين !!— mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) November 10, 2023
كنتم عاوزين حاجة أرخص من بيومي فؤاد إتفضلوا أهو #وائل_غنيم pic.twitter.com/XM8K7pPOAd
ده الخو. المجنون وائل غنيم .. بيرقص في شوارع مدينة لوس أنچلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية .. فهو مريض عقلياً .. ومدمن مخدرات .. واللي يعطي له قرشين يخرج يقول أي حاجه مقابل الفلوس لأنه عاطل ولايعمل .. ونفسياً حالته سيئة وتعكس مرضه بإنفصام الشخصية .. فخروجه الآن مدفوع ثمنه ياإما… pic.twitter.com/75waX3nZfD— Dr. MSNafeh (@ms_nafeh3518) November 11, 2023
متنسوش تقاطعوا الهرم دا و ان كان في غرفة الدردشة مع وائل غنيم و بيشجع على قصف المستشفيات عشان فيها المقاومة #قاطعوا_صلاح_عبدالله pic.twitter.com/64qW9Ay8aU— أسماء آمنة (@AsmaamnaAsma) November 10, 2023
#وائل_غنيم_صهيوني pic.twitter.com/GfP9U5qrYI— 𝐅𝐏𝐋_𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡.𝐁𝐚𝐡𝐣𝐚𝐭 🇶🇦 (@Bahjat_100) November 10, 2023
وائل غنيم قال بالحرف ان المقاومة حاطه الاسلحة تحت المستشفيات و ان ده خلى شكل الاسلام وحش قصاد الناس الي في هاواي حتى ، خليكوا فاكريين ان وائل غنيم زي الصهانية كان قاعد بيبرر قصف المستشفيات و موت آلاف الابرياء— BEN0A (@Aywa_anaBen0a) November 10, 2023
اوعوا تنسوا المواقف دي
انت من النهاردة يلا مسمكش وائل غنيم انت اسمك وائل كوهين يا خول يا حشاش— مُصْطَفَىٰ 🇵🇸 (@MostafaELmoazen) November 12, 2023
شوية ذباب الكتروني عمال يشتم في المقاومة و وائل غنيم معاهم— 𓂆محٍمدِ عٍشُماۆيَ 🇵🇸🔻 (@Mohamed_112002) November 10, 2023
اهل غزة واطفالهم نفسهم اصحاب الشأن مع المقاومة :-.. pic.twitter.com/aHXefHx3qj