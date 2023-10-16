الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وصية جيزيل خوري إلى العلن

تُعد جيزيل خوري من أبرز الأسماء في مجال الصحافة العربية
تُعد جيزيل خوري من أبرز الأسماء في مجال الصحافة العربية
فُجع الوسط الإعلامي اللبناني أمس، بوفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
اضافة اعلان
وتُعد جيزيل خوري من أبرز الأسماء في مجال الصحافة العربية، حيث عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، فقد شكل خبر وفاتها صدمة في الوسط الإعلامي ولدى كل محبيها وجمهورها الذي تابعها منذ سنوات، حيث كانت تهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى المشاهدين.

وبعد وفاتها، تم الكشف عن وصية جيزيل خوري، إذ أشارت تقارير الى أن الراحلة تركت خلفها وصية أكدت فيها رغبتها في نشر المعرفة والتثقيف في المجتمع، كما دعت إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

اقرأ أيضاً: 
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض
جيزيل خوري في آخر لقاء مصور: ليس جميلاً الرحيل (فيديو)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حفل الزفاف لابنة رجل أعمال أمريكي يهودي يدعى جوي اللحام

نانسي عجرم وناصيف زيتون يحييان زفاف ابنة يهودي داعم لإسرائيل

منذ5 ساعة
نسرين طافش

باللغة الإنجليزية.. نسرين طافش تنشر قصة فلسطين منذ بداية الاحتلال

منذ5 ساعة
المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته وحيدة محمدي فر

مقتل المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوئي وزوجته في إيران

منذ7 ساعة
الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور

سيرين عبد النور تنتقد منشورا لـ"رويترز": خافوا الله

15 تشرين الأول 2023
مشهد من الفيلم الفلسطيني "لما شفتك" 2012

بعضها عن المقاومة وأخرى عن معاناة اللاجئين.. أبرز 5 أفلام تسلط الضوء على القضية الفلسطينية

15 تشرين الأول 2023
افتتاح "معرض عمان القدس 70كم " للفنان الحوراني بجاليري القاهرة عمان اليوم

افتتاح "معرض عمان القدس 70كم " للفنان الحوراني بجاليري القاهرة عمان غدا

15 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم

الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

أحمد عوض |اليوم

العودة إلى العنوان

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 