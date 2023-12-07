الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام عن 83 عاما

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سعيد عبد السلام

وافت المنية الفنان السوري سعيد عبد السلام عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض.


والراحل من مواليد حي الصالحية العريق في العاصمة دمشق عام 1941، وفقد والده في العدوان الفرنسي في عام 1945، وتربى على يد شقيقته عفاف عبد السلام.

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بدأ العمل الفني في إذاعة دمشق عام 1958 مع الفنان الراحل طلحت حمدي، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية مثل: "بين ساعة وساعة"، "محطات ممنوعة"، "الأب"، "حبس الأحلام"، "النهب"، "ساعة حلوة"، "الفخ"، و"المفتش العام".


وظهر في أفلام سورية عدة مثل: "الرابعة بتوقيت الفردوس" (2015) و"زواج على الطريقة المحلية" (1978)، بالإضافة إلى مسلسلات كثيرة على غرار: "مثل حرب السنوات الأربع" (1980) و"الوسيط" (1985) و"الغيوم البيضاء" (1988)، وآخرها كان الجزء الثاني عشر من "باب الحارة" (2022).

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