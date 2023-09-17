الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

وفاة الفنان المصري الشاب أشرف مصيلحي

6507561e4c59b7731f2bdbc3
الفنان المصري الشاب أشرف مصيلحي
أفادت وسائل إعلام مصرية مساء اليوم الأحد، بوفاة الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع مع المرض.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن أشرف مصيلحي عانى مع مرض السرطان منذ 3 سنوات، فيما ساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، بحسب ما كشفت زوجته.اضافة اعلان


وكانت المخرجة منال الصيفى، قد دعت لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية، وكتبت عددا من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

جدير بالذكر أن آخر عمل شارك فيه أشرف مصيلحي يعتبر مسلسل الاختيار الجزء الأول، والذي تناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. وكالات 


انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة"

انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة" 16 أيلول 2023

أبطال مسلسل "أوراق النسيان" التركي- (من المصدر)

أبطال "أوراق النسيان" التركي يروجون للمسلسل بالأردن 14 أيلول 2023

WhatsApp-Image-2021-07-01-at-16.29.37

الاحتفاء بالسينما الأردنية في النسخة 34 من أيام قرطاج السينمائية 14 أيلول 2023

وعلقت نسرين على سؤال أحد المتابعين عن مواصفات الزوج المستقبلي لها، قائلة إنه لا ينبغي أن يملك حسابا عبر إنستغرام.

نسرين طافش عن مواصفات زوجها المستقبلي: عاقل ومجنون 14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من احتفاء منتدى الرواد بتجربة الفنان طبيشات - (من المصدر)

حسين طبيشات: أساس النجاح الطريق الذي تسلكه فإن لم تجده ابتكره

منذ5 ساعة
راسل براند

الممثل البريطاني راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

منذ11 ساعة
قالت سلمى المصري انها فقدت الاتصال بابن شقيقتها، المتزوجة في ليبيا والتي تعيش في درنة منذ اكثر من 44 عاما

سلمى المصري تكشف مستجدات اختفاء ابن شقيقتها وعائلته في ليبيا

منذ12 ساعة
تظهر إلهام شاهين في البرومو بشخصية سيدة تبحث عن الحب وتجده مع أحمد فهمي، ولكنها فجأة تكتشف بعض التفاصيل عن حياته التي تقلب حياتها رأسا على عقب.

علاقة حب تجمع أحمد فهمي وإلهام شاهين.. وهذه التفاصيل

16 أيلول 2023
تمثال نصفي لسيد درويش بالمركز القومي للمسرح والفنون والموسيقى

سيد درويش: مئة عام على وفاة "إمام الملحنين" وملهم الكادحين والثائرين

16 أيلول 2023
وكان "زمن العار" آخر مسلسل جمع تيم حسن وبسام كوسا عام 2009، كما اجتمعا قبل ذلك في مسلسل "الانتظار" عام 2006.

رفقة فايا يونان.. تيم حسن وبسام كوسا يجتمعان بمسلسل "تاج"

16 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريوهات خطيرة في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

فيضان سيارات

جهاد المنسي |اليوم

أجواء الحوار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السعودية.. ماذا تريد من التطبيع؟

سميح المعايطة |اليوم

فلتكن أوسلو عاصمة للنرويج فقط

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 