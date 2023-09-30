السبت 30 أيلول 2023
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وفاة الفنان المصري محمد فريد

الفنان المصري محمد فريد
الفنان المصري محمد فريد

توفي الفنان المصري محمد فريد، عن عمر(83 عاماً) اليوم السبت، إثر وعكة صحية عنيفة ألمت به، واستدعت نقله إلى الرعاية الفائقة بأحد مستشفيات القاهرة.

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  وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة.
ويعد فريد أحد أبرز نجوم الصف الثاني من جيل الثمانينات في الدراما المصرية، حيث شارك في 246 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، كان آخرها مسلسل «بركة» الذي عرض على شاشات الفضائيات قبل ثلاث سنوات، وجسد خلاله شخصية الحاج صالح. - وكالات


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