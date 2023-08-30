وفاة بطل مسلسل “بائعة الورد” بعد صراع مع المرض

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ونشرت جماهير الفنان الراحل رسالة تعزية بعد خبر وفاته، كما شأعلنت وكالة الإدارة وفاة الفنان.وقال البعض”نشعر بحزن عميق لفقدان نجمنا الرئيسي وصديقنا العزيز أونال سيلفر.. سنفتقده كثيرًا”.قدّم الفنان الراحل العديد من الأدوار المميزة خلال مسيرته الفنية الطويلة، لعل أبرزها شخصيته في "بائعة الورد" الذي شارك في بطولته إلى جانب توبا بويوكستون التي قدم دور والدها في العمل.كما شارك الراحل في المسلسل التاريخي الشهير "قيامة أرطغرل" الذي اشتهر من خلاله داخل تركيا وخارجها.