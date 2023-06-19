وفاة مخرج عراقي في ظروف غامضة

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وقدّمت نقابة الفنانين العراقيين، واجب العزاء في الفقيد، عبر بيانٍ صحفي، إذقالت: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل.. سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون».وأوضحت أنّ لؤي فاضل أحد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين، حيث مثل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم «حجل».وفي سياق متصل، ذكرت قناة الرشيد العراقية، أنه جرى التعرف على جثة المخرج السينمائي لؤي فاضل داخل الطب العدلي بعد 6 أيام على فقدانه، وذلك نقلًا عن مصادر مُقربة من الفقيد.وكان شقيق المخرج لؤي فاضل، والذي يُدعى عباس فاضل، يستغيث بالأصدقاء والجمهور، بالتواصل معه فور الوصول إلى مكان شقيقه، وكتب قبل ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «السلام عليكم أخواني أصدقائي والناس الخيرة ..المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل مفقود صار 6 ايام من تاريخ 13/6»، موضحًا أنه «فُقد من كلية الفنون الجميلة آخر مشاهدة له الساعة 10.50 صباحًا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية».وأضاف «أتمنى أي شخص التقى به أو شافه بعد هذا الوقت والتاريخ أن يرسل هذه المعلومة، ويتواصل وبه أخوه المنتج عباس فاضل على رقمه لأن لحد الآن مفيش أي معلومة، فضلاً وليس أمراً أرجو من الأصدقاء النشر». -وكالات