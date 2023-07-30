الأحد 30 تموز 2023
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وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي غرقا بالساحل الشمالي

حسن يوسف وشمس البارودي
وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي غرقا بالساحل الشمالي
أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، عبدالله 35 عاما، غرقا في الساحل الشمالي، حيث تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين الجديدة.اضافة اعلان

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الخبر الوفاة.

وفي التفاصيل، فقد كان الشاب يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتشل فاقدا للوعي.RT

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تعرض عبدالله حسن يوسف، لـ"اسفكسيا الغرق"  أثناء السباحة، وقد نقل إلى المستشفى حيث كانت كل وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.

وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

والراحل هو الابن الأصغر لحسن يوسف وشمس البارودي، إذ رزق الزوجان بـ4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.

ووفق ما تناقلته مواقع إلكترونية، فقد درس عبدالله الطيران في أوكرانيا، ثم درس الإعلام في بيروت قبل أن يعود إلى مصر، ولم يعمل في مجال الفن.

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