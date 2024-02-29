الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة والدة فادي إبراهيم قبل دفنه

الفنان الراحل فادي إبراهيم
الفنان الراحل فادي إبراهيم

بعد يومين من وفاة نجلها، توفت السيدة نولا سعيد معلوف والدة الفنان الراحل فادي إبراهيم، عن عمر 93 عامًا.


وقالت المصادر أن الراحلة نولا سعيد لم تكن تعلم بوفاة ابنها فادي، ولكن تم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس نتيجة جلطة تعرضت لها، وكانت بحالة جيدة حيث قاموا بزيارتها بعد انتهاء عزاء ابنها فادي، وعندما عادوا إلى المنزل تلقوا خبر الوفاة.

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وقال برنامج et بالعربي عن موعد ومكان الجنازة أنه من الممكن أن يتم الدفن اليوم الخميس، وسوف توضع إلى جانب ابنها فادي إبراهيم، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن بانتظار قرار العائلة. -وكالات

 

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