الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ويجز يحذف "فيسبوك": بانتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا

"أشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية"، يقول ويجز
"أشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية"، يقول ويجز

أعلن مغني الراب ويجز عن قيامه بخطوة جديدة تعبيرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، واعتراضه على تحيز منصة فيسبوك ضد أهالي غزة.


وكتب ويجز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد قمت بحذف فيسبوك وماسنجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستجرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية".

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وأضاف: "في انتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا. الجميع سئموا من هرائهم على أي حال".


وكان ويجز شارك في مظاهرات داعمة لفلسطين يوم الأحد 12 نوفمبر، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وتجول ويجز رابطًا الكوفية الفلسطينية فوق رأسه، وعرض عددا من اللافتات المرفوعة في التظاهرة، ومنها لافتة "فلسطين حرة" و"مقاومة الاحتلال مبررة. قف مع فلسطين!".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، سجل ويجز أكثر من موقف عبر من خلاله عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخلال جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في إحدى المظاهرات التي تدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تنظيمها في نيويورك.


وعلق ويجز على التظاهرة قائلا: "المظاهرة دي معمولة علشان اليهود اللي عايشين في نيويورك طالعين يقولوا مش عايزين المجزرة اللي بتحصل تبقى باسمهم، الناس دي عايزة تبرأ نفسها وتقول ملهاش دعوة باللي إسرائيل بتعمله".

كما ظهر ويجز في مقابلة تليفزيونية قال فيها: "يعني الـ CIA مش عارفة، وأنا اللي عارف إيه اللي بيحصل في غزة؟! لا هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة، واللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومعمول له خطة".


وأكد ويجز خلال المقابلة دعمه لحملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل قائلا: "دورنا أكبر بكتير مما نظن، مش لازم فلوس قهوتي تروح لإسرائيل، أو تروح لجيش معين، أنا بحاول اشرب كوباية قهوة وحد غيري تاني ينتفع، 2 مدنيين بنحاول نشتري شيء، وليه الناس عمالة تدفع فلوسها لإسرائيل عشان تقتل مجموعة من المدنيين"، حسب لقائه في برنامج "هاشتاج" المذاع عبر شاشة "الجزيرة مباشر".

وخلال حفله الغنائي في مونتريال بكندا قبل أيام، قال ويجز لجمهور الحفل: "الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة". -وكالات

 

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