يصغرها بـ11 عاماً.. نادين تحسين بيك ترتبط بنجم سوري

أثارت الممثلة السورية نادين تحسين بيك الجدل بعد إطلالتها مع زميلها الممثل اياد عيسى في حفل زفاف الفنان كرم الشعراني وظهرا مع بعضهما متشابكي الايدي ولم يفترقا ما أثار شكوك الجمهور حول زواجهما او ارتباطهما.

اضافة اعلان





إلى ذلك، أكد الفنان السوري حسام تحسين بيك خطوبة ابنته الفنانة نادين تحسين بيك والفنان إياد عيسى، بعد تداول أنباء دخولها القفص الفضي مجددًا.



وقال تحسين بيك لـ"فوشيا" إن خبر ارتباطهما صحيح، وإنهما حاليًا في فترة الخطوبة على أن يتم الزواج رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.



يُذكر أن الثنائي شاركا معاً في مسلسل "كسر عضم" بشخصيات شمس ودانيال وكانت بينهما قصة حب ضمن العمل.







ونادين من مواليد عام 1981 أي عمرها 43 سنة في حين ان اياد من مواليد عام 1992 أي يبلغ من العمر 32 سنة، وبالتالي هي تكبره بـ 11 سنة.

اقرأ أيضاً:

نادين تحسين بيك تكشف عن إصابتها بمرض خطير (فيديو)

يصغرها بـ20 عاماً.. أول ظهور لرشا شربتجي رفقة زوجها