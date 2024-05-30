 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يصغرها بـ20 عاماً.. أول ظهور لرشا شربتجي رفقة زوجها

رشا شربتجي
رشا شربتجي

شارك الممثل السوري إبراهيم الشيخ إبراهيم عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور تجمعه بزوجته المخرجة رشا شربتجي، حيث ظهرا فيها بإطلالة متناسقة باللون الأبيض.

جاء نشر هذه الصور بعد أن أعلنت شربتجي ارتباطها رسمياً بالممثل الشاب أثناء حلولها ضيفة في برنامج "تفاعلكم"، مؤكدة أنهما تزوجا رسمياً.

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وقد ظهر الثنائي في الصور بملابس بيضاء متناسقة، مما جذب تفاعل العديد من المشاهير الذين تمنوا لهما السعادة، ومن بين هؤلاء الفنانة صفاء سلطان، والممثل محمود نصر، جيني إسبر، يزن السيد، قمر خلف، وغيرهم.

 

وابراهيم الشيخ هو فنان وممثل يحمل الجنسية العربية السورية ولقد ولد فيها في 6/ ابريل/ 1994. حيث يبلغ من العمر ثلاثون عاما وبدأ مسيرته في التمثيل في عام 2016 في مسلسل غبار الشمس وله العديد من الاعمال الفنية أبرزها: ولاد بديعة الذي تم عرضه في رمضان الفائت ومن إخراج ززوجته رشا شربتجي. ولقد حصل على الكثير من الجوائز أبرزها: جائزة افضل ممثل شاب في مهرجان القاهرة عن دوره في فيلم نجمة الظهر.

 

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