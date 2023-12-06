"يلا غزة" يعلن انطلاق "دورة فلسطين" من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"

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انطلقت في المركز الثقافي الملكي فعاليات الدورة الرابعة عشرة (دورة فلسطين) من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان".وجاء عرض الفيلم الوثائقي الفرنسي الطويل "يلا غزة" (2023) من إخراج رولاند روينر، الذي سبقه افتتاح المعرض التشكيلي الملصقي، وتقديم الفنان محتسب عارف حوارية "أين الكرامة؟".مخرج فيلم "يلا غزة" الذي تعذر حضوره إلى الأردن، استعاض عن ذلك برسالة للدورة وإدارتها وجمهورها، ظهر فيها بالصوت والصورة، واستهلها بإعلانه إدانة موقف حكومة بلده فرنسا مما يجري في غزة من مقتلة وجريمة تطهير عرقي موصوفة.واستهلت مديرة مهرجان "كرامة" المخرجة سوسن دروزة كلمتها الافتتاحية بتحية "صارخة لأهلنا في غزة - شقائق نعمان تتخبط تحت الدهس. تحية لأبنائنا في الضفة الغربية، والوسط، والشمال والجنوب.. تحية للمخيمات والشتات والصمود والمواجهة".دروزة قالت: "إننا نقف اليوم.. مجددا.. وعلى مفترق طرق، نقف على حافة الهاوية.. في رأس الحربة. كيف لنا أن ننطق بأي كلمة عن حقوق الإنسان اليوم؟ الأمور بوضوح الشمس الحارقة.. نرى كل شيء".عاينت في كلمتها عالمين مرئيين: "نرى أن المقاومة أعمق أشكال الحب"، مقاومة كسرت القيود، قائلة: "في عين الإبادة.. في عاصفة المقاومة، بين الحدود وتحت الأنقاض، في المستشفيات، وراء المدارس، دمار الوجدان، في المخابئ، في النكران وبين الخوف والأمل، في ظل الجوع والتجويع والعطش والتعطيش.. يبزغ النور".دروزة ختمت كلمتها بطلبها الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء فلسطين الذين قضوا في إبادة جماعية تأبى أن تتوقف.من جهته استهل المدير الفني لـ"كرامة لأفلام حقوق الإنسان" المخرج إيهاب الخطيب كلمته الافتتاحية بتحديد بوصلة التضامن "من عمان إلى غزة نرفع أصواتنا.."، معلناً رفضه تكريس حقوق الإنسان لخدمة "المشروع الامبريالي والفوقية البيضاء"، مؤكدًا أن بلادنا هي "مهد الحضارات"، حيث "من هنا.. من هذه الأرض نسجت القيم الأخلاقية لحراكنا الإنسانيّ". الخطيب طالب في كلمته بإعادة تأويل حقوق الإنسان: "حق البقاء.. حق الحب وحق الحياة"، معلنًا أن السينما لم تعد، منذ اليوم، فعل تأويل فقط، بل إنها أصبحت فعل مقاومة: "السينما اليوم ليست للتأويل.. السينما فعل مقاوم".أين الكرامة؟تحت عنوان "أين الكرامة"، أو "مجبرون على الأمل"، قدم الفنان محتسب عارف في يوم الافتتاح مشهدا حواريا استهل بعزف منفرد على العود، مصحبا لأصوات الطبيعة، ليطلع بعد ذلك صوت محتسب عارف: "يبدو أن هذا اليوم صاخب وفوضويّ أكثر مما يجب، لا بد من صوت يبدد هذا الضجيج".يقول عارف: "أنت وحدك با ابن غزة.. أنت وحدك والزمان.. أنت جرحك.. أنت ملحك.. أنت آياتك الطريدة والقصيدة والبيان.. لا نشيد سوى نشيدك.. لا وريد سوى وريدك.."، إلى أن يقول: "أنت وحدك والقيامة توأمان".عارف يختم المشهد الذي ترافق مع صور تلفزيونية من أرشيف الشعب الفلسطيني ورحلة معاناته، ومن أرشيف محتسب الشخصي التلفزيوني والمسرحي، بالقول: "قابلنا البشر الذين لا يطيقون الحياة من دون كرامة في غزة الكرامة.. رأيناهم ينسجون من غبارِ أجنحةِ الفراش المحروق، أكفان لجثامينهم، في هذه اللحظة توقفنا، وتوقفت عجلة الكاميرا، وتركنا لأعيننا أن تنسج على جدران ذاكراتنا الوجع المكتوم الذي يصعب على الكاميرا أن تلملم صداه.. وصرخنا مع من تبقى تحت قبة السماء المزدحمة بأرواح الشهداء: أين الكرامة.. أين الكرامة.. أين الكرامة؟".المشهد عن فكرة للمخرج إيهاب الخطيب، كتب نصوصها: الكاتب فؤاد أبو حجلة، والشاعر عمر شبانة، والفنان المسرحي عماد الشاعر، وأخرجه عبد الرحمن زايد، من إعداد محتسب عارف صاحب الصوت والأداء، وتصوير لؤي القاسم.يلا غزة..لعل الرسالة الأهم التي يحملها فيلم الافتتاح "يلا غزة" داخل تفاصيل مشاهده، هو إلقاء ضوء كاشف صادق على أحوال الناس في غزة قبل "طوفان الأقصى"، إذ لعل من يشاهد تلك الأحوال لا يعود ليسأل: لماذا فعلت المقاومة ما فعلته؟ البطالة كما يكشف الفيلم تزيد على 60 بالمائة، الأطفال الذين هم نصف أهل غزة، بلا أفق ولا أمل داخل هذا القفص الكبير قياسًا مع الأقفاص وفكرتنا عنها، الأصغر من "خرم إبرة" قياسًا مع عدد سكانه وفائض أحلامه، حيث مليونا و400 ألف إنسان مقيمون داخل مساحة بالكاد تصل إلى 365 كيلومترًا مربعًا.كل هذا يرويه الفيلم الذي تتخلله مشاهد فرح مبثوثة هنا وهناك؛ صبايا وفتيان يدبكون بين الأنقاض.. طلبة ينالون أعلى الدرجات من جامعات غزة المحاصرة.. فتيات يلعبن كرة القدم.. أطفال يعانقون في لحظات هداة البال رمل بحر غزة..الناس في غزة ليسوا أرقامًا، هذا بعض ما يود الفيلم أن يقوله، لكل منهم قصته وسرديته كما هو حال أميرة القرم الصبية التي فقدت قدمها لكنها لم تفقد إصرارها على ملاحقة الجاني، وأحمد أبو ارتيمة، وآلاء العمور، ووحيد أبو شهامة، ومريم أبو دقة، وأسماء رفيق كحيل، وغيرهن.. وغيرهن.. وغيرهم.. وغيرهم.رغم قليل من الإطالة، ورتابة بعض المشاهد، خصوصًا مشاهد التصريحات والمقابلات، إلا أن "يلا غزة" يقدم سردية لا يمكن أن ينتهي الاستنتاج بعدها، إلا أن المقاومة قدر لا بد منه، يتبناه شعب يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا.