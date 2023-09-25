الإثنين 25 أيلول 2023
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18 فيلما مجانيا في مهرجان الفيلم الأوروبي بالأردن

مهرجان الأفلام الأوروبية
مهرجان الأفلام الأوروبية
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي، تقام الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان الفيلم الأوروبي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي في الأردن وبالتعاون مع EUNIC، في الفترة من 30 أيلول/ سبتمبر إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر في مركز هيا الثقافي (مسرح).اضافة اعلان

وسيبدأ المهرجان في 29 أيلول/ سبتمبر في الهيئة الملكية للأفلام ويتم تنظيمه بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشبكة المعاهد الثقافية الأوروبية في الأردن (EUNIC).

وسيعرض 18 فيلما أوروبيا وأردنيا، العديد منها حائز على جوائز؛ منها الفيلم البلجيكي “كلوز”، الفيلم السويسري “الرقصة الأخيرة”، الفيلم الإيطالي “فيجلي”، الفيلم الغنائي الفرنسي “ألين”، الفيلم الإسباني، “فتيات المدارس“ “Las Niñas “ الفيلم الروماني “Mikado” الفيلم الألماني “Mein Sohn” الفيلم التشيكي “Buko” الفيلم المجري “Stop My Step Mom” الأفلام الأردنية “Chronicles of Her” و “A  و”عطلة نهاية الأسبوع في غزة".

يشار إلى أن جميع العروض مجانية للجمهور وستكون جميع الأفلام مترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.

وستكون سويسرا والأردن في هذا العام ضيفتين في المهرجان، وسيتم عرض الفيلم البريطاني الفلسطيني "عطلة نهاية الأسبوع في غزة" في الليلة الختامية.

وتعليقاً على مهرجان الفيلم الأوروبي، قال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس: "على مدى 35 عامًا، حاولنا، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأردنيين، أن نقدم للأردنيين والأوروبيين على حد سواء مساحة لمناقشة السينما الأردنية والأوروبية. لقد فعلنا ذلك لأننا نحب السينما. لكننا فعلنا ذلك أيضًا لأننا نعتقد أن السينما، بشكل عام، الثقافة أكثر من مجرد ثقافة. تعزز الثقافة الاندماج الاجتماعي والتفاهم المتبادل وتساعد في مكافحة التحيز والتطرف. إنها وسيلة أساسية للحوار داخل المجتمع ومع المجتمعات الأخرى".

ويرافق المهرجان، كما في السنوات السابقة، "مسابقة أفلام الجوال" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد SAE الأردن، معهد الفنون الإعلامية الرائد.
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