الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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20 عاماً من الحب.. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي

أكد حلمي أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني
أكد حلمي أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني
عبر الفنان المصري أحمد حلمي، عن حبه لزوجته الفنانة المصرية منى زكي، ووصفها بأنها المرآة التي يرى فيها نفسه، منوهاً بقوة علاقتهما، وحرصهما على دعم بعضهما.اضافة اعلان

وفي التفاصيل، استشهد أحمد خلال لقاء له مع برنامج "AB talks" بمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه"، مؤكداً أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني.

ووصف الفنان المصري أحمد حلمي زوجته بـ"الصادقة" في عالم تنتشر فيه "المجاملة"، لافتاً إلى حرصها على أن تكون حقيقية مع نفسها والآخرين، حيث تقول الصدق بشكل لطيف وودي.

وتحدث أحمد عن سر استمرار زواجه لقرابة 20 عاماً، مشيراً إلى أن الحب يختلف قبل الزواج وبعده، لكون البداية تكمن في الوقوع في الحب، ثم يندرج الحب بعد الزواج تحت مسمى "الاستقرار"، وهذا ما اتبعه الثنائي. -وكالات

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