21 عاما على عرض "وادي الذئاب".. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر

يستذكر متابعو المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" اليوم الذكرى الـ21 على العرض الأول في الشرق الأوسط.
ووادي الذئاب هو مسلسل تلفزيوني تركي درامي وأكشن وسياسي عرض لأول مرة على قناة شو تي في في 15 يناير 2003. يتكون من 4 مواسم و 97 حلقة تم عرض المواسم الثلاثة الأولى على قناة شو تي في. وفي موسمه الأخير على قناة كانال دي. وبالنسخة مدبلجة بجزئين أول وثاني على قنوات عربية منها قناة أبوظبي باللهجة السورية.
- #kurtlarvadisipusu— عبدالله كارايال (@ix7kv_) January 14, 2024
21 عام على بدايه وادي الذئاب...
21 عام على بدايه الدراما التركيه 🖤. pic.twitter.com/kcFx7yvGtt
- #kurtlarvadisipusu— عبدالله كارايال (@ix7kv_) January 14, 2024
في مثل هذا اليوم قبل 21 عام بدأ المسلسل الافضل والاسطوري والتاريخي "وادي الذئاب" 🖤🖤. pic.twitter.com/rkPZtN8s91
جلب المسلسل العديد من الأنظار السياسية والاجتماعية والشخصية الرئيسية هي شخصية مراد علمدار تميز تصويره بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى.
لم يكن مسلسل وادي الذئاب مجرد مسلسل فقط..— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) January 11, 2024
هذا المقطع يشير بشكل واضح لفضيحة المعبد اليهودي في نيويورك
- ماذا سيحدث الآن؟
- من أجل أن يعيش صاحب الجلالة عمر أطول، ويعود شاباً، يجب تجديد دمه..
- هل هذا يعني أن الأطفال سيموتون؟
- سيعطون دمائهم لصاحب الجلالة، وسيخلدون... pic.twitter.com/wMSsR33WS7
- في مثل هاليوم قبل 21 عام تم عرض أول حلقة من عراب المسلسلات وادي الذئاب 🖤 pic.twitter.com/00P9fAlmkY— WAHAB! (@i7rlz) January 14, 2024
تغيير أسماء الأبطال
تم تغيير بعض أسماء الشخصيات باللغة التركية إلى أسماء باللغة العربية، وقد تم هذا التغيير لسببين: أولها لتكون الأسماء المتداولة في المسلسل قريبة من المستمع العربية وذلك خاصة للأسماء التركية الأصيلة والتي تحتاج إلى دراية باللغة التركية القديمة لمعرفة معناها ومدلولها. ثم ليبعد التشابه بين أسماء الشخصيات الأساسية في المسلسل وأسماء الشخصيات المستعملة في المسلسلات المدبلجة الأخرى.
يذكر أن المسلسل من بطولة: نجاتي شاشماز، كنان جوبان، غوركان أويغون، أوكتاي كينارجا، وبيجوم كوتوك
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