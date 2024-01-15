الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

21 عاما على عرض "وادي الذئاب".. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر

نجاتي شاشماز بدور مراد علمدار
نجاتي شاشماز بدور مراد علمدار

يستذكر متابعو المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" اليوم الذكرى الـ21 على العرض الأول في الشرق الأوسط.

 

ووادي الذئاب هو مسلسل تلفزيوني تركي درامي وأكشن وسياسي عرض لأول مرة على قناة شو تي في في 15 يناير 2003. يتكون من 4 مواسم و 97 حلقة تم عرض المواسم الثلاثة الأولى على قناة شو تي في. وفي موسمه الأخير على قناة كانال دي. وبالنسخة مدبلجة بجزئين أول وثاني على قنوات عربية منها قناة أبوظبي باللهجة السورية.

اضافة اعلان

 


 

جلب المسلسل العديد من الأنظار السياسية والاجتماعية والشخصية الرئيسية هي شخصية مراد علمدار تميز تصويره بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى.

 

تغيير أسماء الأبطال

تم تغيير بعض أسماء الشخصيات باللغة التركية إلى أسماء باللغة العربية، وقد تم هذا التغيير لسببين: أولها لتكون الأسماء المتداولة في المسلسل قريبة من المستمع العربية وذلك خاصة للأسماء التركية الأصيلة والتي تحتاج إلى دراية باللغة التركية القديمة لمعرفة معناها ومدلولها. ثم ليبعد التشابه بين أسماء الشخصيات الأساسية في المسلسل وأسماء الشخصيات المستعملة في المسلسلات المدبلجة الأخرى.

يذكر أن المسلسل من بطولة: نجاتي شاشماز، كنان جوبان، غوركان أويغون، أوكتاي كينارجا، وبيجوم كوتوك

 

اقرأ أيضاً: 

هل انتهى المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب"؟

وادي الذئاب: مرافعة ذكية عن المقاومة العراقية وتقديم الإسلام بصفته دينا علمانيا

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سلافة معمار وسيف سبيعي

سيف سبيعي: أحب سلافة معمار للآن.. ومشاهدها في "الخائن" ليست جريئة

منذ2 ساعة
المنتج السينمائي، هارفي واينستين

ماذا تغير في هوليوود بعد فضيحة هارفي واينستين؟

منذ3 ساعة
لينا هيدي

أبطال «صراع العروش» يدعمون فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

منذ24 ساعة
سيف السبيعي

سيف السبيعي ينتقد "الخائن": هدر للأموال.. والعلاقات العابرة ليست خيانة (فيديو)

14 كانون الثاني 2024
الفنانة التشكيلية الفلسطينية سامية حلبي

جامعة إنديانا تعاقب التشكيلية سامية حلبي: الصوت الفلسطيني ممنوع

13 كانون الثاني 2024
المسلسل

تركيا تمنع بث مسلسل "براعم الورد القرمزي" لهذا السبب

11 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ16 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 