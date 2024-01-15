21 عاما على عرض "وادي الذئاب".. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر

يستذكر متابعو المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" اليوم الذكرى الـ21 على العرض الأول في الشرق الأوسط.

ووادي الذئاب هو مسلسل تلفزيوني تركي درامي وأكشن وسياسي عرض لأول مرة على قناة شو تي في في 15 يناير 2003. يتكون من 4 مواسم و 97 حلقة تم عرض المواسم الثلاثة الأولى على قناة شو تي في. وفي موسمه الأخير على قناة كانال دي. وبالنسخة مدبلجة بجزئين أول وثاني على قنوات عربية منها قناة أبوظبي باللهجة السورية.

اضافة اعلان





- #kurtlarvadisipusu

21 عام على بدايه وادي الذئاب...

21 عام على بدايه الدراما التركيه 🖤. pic.twitter.com/kcFx7yvGtt — عبدالله كارايال (@ix7kv_) January 14, 2024

- #kurtlarvadisipusu

في مثل هذا اليوم قبل 21 عام بدأ المسلسل الافضل والاسطوري والتاريخي "وادي الذئاب" 🖤🖤. pic.twitter.com/rkPZtN8s91 — عبدالله كارايال (@ix7kv_) January 14, 2024

جلب المسلسل العديد من الأنظار السياسية والاجتماعية والشخصية الرئيسية هي شخصية مراد علمدار تميز تصويره بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى.

لم يكن مسلسل وادي الذئاب مجرد مسلسل فقط..



هذا المقطع يشير بشكل واضح لفضيحة المعبد اليهودي في نيويورك



- ماذا سيحدث الآن؟

- من أجل أن يعيش صاحب الجلالة عمر أطول، ويعود شاباً، يجب تجديد دمه..



- هل هذا يعني أن الأطفال سيموتون؟

- سيعطون دمائهم لصاحب الجلالة، وسيخلدون... pic.twitter.com/wMSsR33WS7 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) January 11, 2024

- في مثل هاليوم قبل 21 عام تم عرض أول حلقة من عراب المسلسلات وادي الذئاب 🖤 pic.twitter.com/00P9fAlmkY — WAHAB! (@i7rlz) January 14, 2024

تغيير أسماء الأبطال

تم تغيير بعض أسماء الشخصيات باللغة التركية إلى أسماء باللغة العربية، وقد تم هذا التغيير لسببين: أولها لتكون الأسماء المتداولة في المسلسل قريبة من المستمع العربية وذلك خاصة للأسماء التركية الأصيلة والتي تحتاج إلى دراية باللغة التركية القديمة لمعرفة معناها ومدلولها. ثم ليبعد التشابه بين أسماء الشخصيات الأساسية في المسلسل وأسماء الشخصيات المستعملة في المسلسلات المدبلجة الأخرى.





يذكر أن المسلسل من بطولة: نجاتي شاشماز، كنان جوبان، غوركان أويغون، أوكتاي كينارجا، وبيجوم كوتوك

اقرأ أيضاً:

هل انتهى المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب"؟

وادي الذئاب: مرافعة ذكية عن المقاومة العراقية وتقديم الإسلام بصفته دينا علمانيا